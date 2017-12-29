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Мэрия Улан-Удэ затянула выплату субсидий частным детским садам

Мэрия Улан-Удэ затянула выплату субсидий частным детским садам
Экономика,  29.12.2017 10:20
Выделенные правительством Бурятии 9 млн остались неосвоенными и вернулись в бюджет

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью этого года власти Бурятии приняли решение платить частным детским садам за каждого ребенка. Размер субсидии лицензированным садам, в которых обеспечиваются уход и присмотр, а также образовательные услуги по дошкольной подготовке, должен был составить 5,8 тыс. рублей. Нелицензированным садам, в которых предусмотрен только уход и присмотр, 3 тыс. рублей. «Хороший бизнес!» - писал тогда глава Бурятии Алексей Цыденов в Facebook.

Планировалось, что доплаты пойдут из республиканского и муниципального бюджетов и начнут действовать с 1 октября этого года. 60% должен был выплачивать республиканский бюджет, 40% - муниципальный. Правительство Бурятии со своей стороны в начале октября выпустило соответствующее постановление и выделило 9 млн на выплаты до конца года, и было готово к приему заявок от районов. И чтобы программа, наконец, заработала, дело оставалось за малым – принятием документа со стороны муниципалитетов. В особенности мэрии Улан-Удэ, поскольку частные детские сады в основном находятся именно здесь.

Выяснилось, что программа по субсидированию частников в уходящем году так и не заработала. Как сообщил источник «Байкал-Daily», знакомый с ситуацией, причиной тому стала затянувшаяся процедура согласования постановления города во всевозможных инстанциях, в том числе прокуратуре. Документ по разным причинам неоднократно получал отрицательное заключение.

- На днях мэрия Улан-Удэ все-таки получила положительное заключение прокуратуры. Однако время упущено и деньги, выделенные на выплаты, вернулись в республиканский бюджет. Таким образом, программа начнет действовать лишь в 2018 году, - сообщил источник.

Отметим, в проекте республиканского бюджета на 2018 год на выплаты субсидии муниципалитетам предусмотрено более 37,5 млн руб.
Мэрия Улан-Удэ бюджет детские сады
 
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