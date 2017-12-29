Мэрия Улан-Удэ затянула выплату субсидий частным детским садам

Читают сейчас

Правительство Бурятии подкинуло Улан-Удэ 29 миллионов Экономика, Деньги пойдут на оплату работ по устранению коммунальной аварии на ул. Лебедева, на закупку материалов и техники

В Улан-Удэ появится новая набережная Экономика, В конкурсе победит вариант красивой и реалистичной, то есть без хрустальных перил, набережной, пояснил Алексей Цыденов

Жители Бурятии смогут получать средства из маткапитала ежемесячно Экономика, Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года

Работу станции Наушки в Бурятии обещают усовершенствовать Экономика, Это начнётся в 2018 году в связи с возрастающим грузопотоком

Шесть вертолётов поступили в UTair от авиазавода в Улан-Удэ Экономика, Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair