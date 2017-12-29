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Правительство Бурятии подкинуло Улан-Удэ 29 миллионов

Правительство Бурятии подкинуло Улан-Удэ 29 миллионов
Экономика,  29.12.2017 09:32 Фото:Baikal-daily.ru
Деньги пойдут на оплату работ по устранению коммунальной аварии на ул. Лебедева, на закупку материалов и техники

В бюджет Улан-Удэ поступили более 29 миллионов. Средства поступили из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии.

В ноябре текущего года прошло рабочее совещание под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова с участием мэра Улан-Удэ Александра Голкова, руководства администрации города, МУП «Водоканал», республиканских и городских министерств и ведомств.

На повестке совещания было рассмотрение ситуации с ветхими сетями водоотведения и водоснабжения МУП «Водоканал» и аварии, произошедшей 9 ноября на канализационном коллекторе диаметром 900 мм в районе ул. Лебедева, 3А. Напомним, из-за аварии около четверти населения Улан-Удэ - порядка 100 тысяч горожан - несколько дней жили без холодной и горячей воды. В городе был введён режим ЧС.

Коллектор, на котором произошла авария, был введён в эксплуатацию в 1969 г., нормативный срок эксплуатации 50 лет. Коллектор обслуживается МУП «Водоканал».

По результатам совещания главой республики было принято решение об оказании финансовой помощи на оплату аварийно-восстановительных работ, закупки специализированной техники, аварийного запаса и оборудования.

26 декабря текущего года в бюджет Улан-Удэ поступили 29,34 млн рублей из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики.

Средства пойдут на оплату аварийно-восстановительных мероприятий. Напомним, что в ходе работ привлекались сторонние подрядные организации, также под гарантийные письма администрации Улан-Удэ и МУП «Водоканал» были предоставлены недостающие материалы и инструменты. Кроме того, для обеспечения потребителей питьевой водой был организован круглосуточный подвоз воды населению и социальным учреждениям. Для этого была привлечена дополнительная техника от министерства обороны (20 единиц автотранспорта), индивидуальных предпринимателей (6 единиц автотранспорта и 6 квасных бочек).

Финансовые средства пойдут на приобретение роботизированного телеинспекционного комплекса. Цена одного комплекса ориентировочно составляет 9,5 млн рублей. Этот комплекс необходим для детального обследования коллекторов различных диаметров, в том числе и больших.

Длительность устранения аварии по ул. Лебедевой была вызвана ещё тем, что сегодня у МУП «Водоканал» нет оборудования, которое бы одновременно осуществляло каналопромывочные и илососные функции в сетях с диаметром свыше 400 мм. Для снижения времени устранения засоров и участков заиливания будет приобретена комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ с илососным и каналопромывочным оборудованием с возможностью проведения профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов диаметров от 100 мм. до 1000 мм.

Также будет дополнительно приобретен аварийный запас и оборудования для оперативного устранения аварийных ситуаций на сетях большого диаметра. Это 100 метров трубы диаметром 1000 мм., задвижки, муфты обжимные, хомуты ремонтные различных диаметров на сумму более 6 млн. рублей, гидрозатворы и вспомогательное оборудование на сумму 1,8 млн. рублей.

Кроме того, будет приобретено вспомогательное оборудование для работы в аварийных ситуациях: генератор, трассоискатель, прожекторы и т.д.

В рамках обязательного софинансирования из бюджета городского округа Улан-Удэ на оплату аварийно-восстановительные работ направлено 3,4 млн рублей, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

бюджет правительство РБ
 
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