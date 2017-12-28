Жители Бурятии смогут получать средства из маткапитала ежемесячно

Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года



Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.



Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребёнка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребёнку.



Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребёнка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.



Прожиточный минимум для трудоспособного гражданин в Бурятии составляет 10 273 рублей. Доход на члена семьи из расчёта 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 15 410 рублей. Доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два ребёнка) - 61 638 рублей. Доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребёнка) - 46 229 рублей. Размер ежемесячной выплаты семье - прожиточный минимум ребёнка в республике Бурятия - 10 270 рублей.



При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчёте не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.



Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.



Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребёнка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребёнка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.



Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и ещё десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счёт гражданина в российской кредитной организации.



Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, её размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. Все размеры также указаны в таблице ниже.



Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребёнком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребёнку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить, сообщает пресс-служба ОПФР в Бурятии.



