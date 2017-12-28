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В 2018 году бюджет Улан-Удэ вырастет на 396 миллионов
Экономика, 28.12.2017 15:42 Фото:
В текущем году бюджет города составил более 8 млрд. рублей
В 2018 году бюджет вырастет на 396 миллионов рублей. Сумму хотят увеличить за счёт дополнительных межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила сегодня на 36 сессии горсовета заместитель руководителя администрации Улан-Удэ - председатель комитета по финансам Татьяна Базякина.
По её словам, в этом году в бюджет города из республиканского поступило более 4-х млрд. рублей. Средства выделялись на разные сферы деятельности, в том числе 9 миллионов рублей выделено Комбинату по благоустройству города на уборку снега.
- В целом план по доходам в бюджет города составит 8 млрд 112 миллионов рублей. По сравнению с предыдущей редакцией, план по доходам увеличился на 1 млрд. 933,5 миллиона рублей,- доложила Базякина.
При этом размер дефицита бюджета останется неизменным - как и прежде составит 321 миллион рублей. Однако коммерческий кредит заменят республиканским на 30 тысяч рублей.
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