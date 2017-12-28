Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Декабря

Популярное

Улан-Удэнское Приборостроительное объединение заработало миллиард рублей

Улан-Удэнское Приборостроительное объединение заработало миллиард рублей
Экономика,  28.12.2017 14:31 Фото:Baikal-daily.ru
Промышленное предприятие отчиталось об итогах года

Впервые «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (входит в АО «КРЭТ») превысило показатель в один миллиард рублей. За этой цифрой стоит производство более 200 видов высокоточных приборов и изделий, выпускаемых для авиационной промышленности, ракетостроения и морского флота, сообщает пресс-служба ОАО «У-УППО».

- В начале этого года мы поставили перед собой задачу добиться выручки в 1 миллиард рублей, сфокусировавшись на производстве наших наиболее востребованных видов продукции и на освоении новых по программе импортозамещения, - поясняет Сергей Гармаев, генеральный директор ОАО «УУППО», - Нас поддержал глава республики Алексей Цыденов и руководство концерна КРЭТ.

В рамках договоренностей, достигнутых летом этого года между Алексеем Цыденовым и генеральным директором КРЭТ Николаем Колесовым, на заводе в Улан-Удэ были размещения новые заказы, позволившие увеличить объёмы производства. Завод нарастил объёмы производства и освоил выпуск новых видов продукции. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили более 100 миллионов рублей.

В планах на 2018 год – дальнейшее увеличение выручки предприятия и выход на новые рынки инновационной продукции, отмечают на предприятии.

В декабре 2017 года завод посетили представители Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Олег Бочкарев, заместитель председателя коллегии ВПК, выразил надежду на то, что к 2025 году все площадки предприятия будут модернизированы: «У вас развиты компетенции в производстве высокоточных приборов, по некоторым видам продукции - вы единственные в России. Важно эти компетенции сохранить. Вместе с тем, необходимо модернизировать цеха и заниматься диверсификацией производства – к 2020 году доля продукции для гражданского рынка должна составлять около 30% в портфеле предприятия. Развитие промышленных предприятий – это приоритетное направление в национальной экономике России».

В настоящее время, разрабатывается программа модернизации. Уже в 2018 году на эти цели будет направлено более 60 миллионов рублей. Будет закуплено новое современное оборудование, начнётся реализация программы цифровизации производства. В настоящее время осваивается выпуск интеллектуальных приборов учёта электроэнергии, внедряется политика «открытого» производства, а именно готовятся площадки для освоения новых видов высокотехнологичных изделий из области микро и радиоэлектроники.


приборостроительное объединение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За год в Иркутске родилось более 13 тысяч детей
За год в Иркутске родилось более 13 тысяч детей
Экономика, 28.12.2017
Подарки вручили родителям двух девочек, появившихся в конце декабря
В Улан-Удэ появится новая набережная
В Улан-Удэ появится новая набережная
Экономика, 28.12.2017
В конкурсе победит вариант красивой и реалистичной, то есть без хрустальных перил, набережной, пояснил Алексей Цыденов
Иркутский аэропорт впервые принял двухмиллионного пассажира
Иркутский аэропорт впервые принял двухмиллионного пассажира
Экономика, 28.12.2017
В иркутском аэропорту установлен исторический рекорд по объёму пассажиропотока
Жители Бурятии смогут получать средства из маткапитала ежемесячно
Жители Бурятии смогут получать средства из маткапитала ежемесячно
Экономика, 28.12.2017
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года
В 2018 году бюджет Улан-Удэ вырастет на 396 миллионов
В 2018 году бюджет Улан-Удэ вырастет на 396 миллионов
Экономика, 28.12.2017
В текущем году бюджет города составил более 8 млрд. рублей
Улан-Удэнское Приборостроительное объединение заработало миллиард рублей
Улан-Удэнское Приборостроительное объединение заработало миллиард рублей
Экономика, 28.12.2017
Промышленное предприятие отчиталось об итогах года
Улан-Удэнский ЛВРЗ получил заказы, превышающие нынешние объёмы в 3 раза
Улан-Удэнский ЛВРЗ получил заказы, превышающие нынешние объёмы в 3 раза
Экономика, 28.12.2017
До конца года заводу необходимо выполнить намеченные объёмы работ
Работу станции Наушки в Бурятии обещают усовершенствовать
Экономика, 28.12.2017
Это начнётся в 2018 году в связи с возрастающим грузопотоком
Улан-Удэнский авиазавод изготовил 1100-й вертолёт
Улан-Удэнский авиазавод изготовил 1100-й вертолёт
Экономика, 28.12.2017
Им стала модель Ми-8АМТ для выполнения санитарных рейсов
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов
Экономика, 28.12.2017
АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» получил шесть новых многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиазавода
Шесть вертолётов поступили в UTair от авиазавода в Улан-Удэ
Экономика, 27.12.2017
Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair
В Иркутской области появилась солнечно-дизельная станция
Экономика, 27.12.2017
В Тофаларии после тестовых испытаний начала работу в постоянном режиме одна из крупнейших в России гибридных электростанций
В Бурятии стали производить больше масла, молока, сыра и пива
В Бурятии стали производить больше масла, молока, сыра и пива
Экономика, 27.12.2017
Минсельхоз подвёл итоги года в пищевой и перерабатывающей промышленности
Чипирование леса сократило вырубки в Иркутской области на 53%
Экономика, 27.12.2017
В прошлом году «чёрные лесорубы» заготовили 1,1 млн кубов древесины
В центре Иркутска начали монтаж надземного перехода
Экономика, 26.12.2017
Финансирование объекта продлили до февраля 2018 года

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^