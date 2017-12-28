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Улан-Удэнское Приборостроительное объединение заработало миллиард рублей
Экономика, 28.12.2017 14:31 Фото:
Промышленное предприятие отчиталось об итогах года
Впервые «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (входит в АО «КРЭТ») превысило показатель в один миллиард рублей. За этой цифрой стоит производство более 200 видов высокоточных приборов и изделий, выпускаемых для авиационной промышленности, ракетостроения и морского флота, сообщает пресс-служба ОАО «У-УППО».
- В начале этого года мы поставили перед собой задачу добиться выручки в 1 миллиард рублей, сфокусировавшись на производстве наших наиболее востребованных видов продукции и на освоении новых по программе импортозамещения, - поясняет Сергей Гармаев, генеральный директор ОАО «УУППО», - Нас поддержал глава республики Алексей Цыденов и руководство концерна КРЭТ.
В рамках договоренностей, достигнутых летом этого года между Алексеем Цыденовым и генеральным директором КРЭТ Николаем Колесовым, на заводе в Улан-Удэ были размещения новые заказы, позволившие увеличить объёмы производства. Завод нарастил объёмы производства и освоил выпуск новых видов продукции. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили более 100 миллионов рублей.
В планах на 2018 год – дальнейшее увеличение выручки предприятия и выход на новые рынки инновационной продукции, отмечают на предприятии.
В декабре 2017 года завод посетили представители Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Олег Бочкарев, заместитель председателя коллегии ВПК, выразил надежду на то, что к 2025 году все площадки предприятия будут модернизированы: «У вас развиты компетенции в производстве высокоточных приборов, по некоторым видам продукции - вы единственные в России. Важно эти компетенции сохранить. Вместе с тем, необходимо модернизировать цеха и заниматься диверсификацией производства – к 2020 году доля продукции для гражданского рынка должна составлять около 30% в портфеле предприятия. Развитие промышленных предприятий – это приоритетное направление в национальной экономике России».
В настоящее время, разрабатывается программа модернизации. Уже в 2018 году на эти цели будет направлено более 60 миллионов рублей. Будет закуплено новое современное оборудование, начнётся реализация программы цифровизации производства. В настоящее время осваивается выпуск интеллектуальных приборов учёта электроэнергии, внедряется политика «открытого» производства, а именно готовятся площадки для освоения новых видов высокотехнологичных изделий из области микро и радиоэлектроники.
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