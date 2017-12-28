Работу станции Наушки в Бурятии обещают усовершенствовать

Это начнётся в 2018 году в связи с возрастающим грузопотоком



ВСЖД обещает разработать комплекс мер по усовершенствованию процесса грузовых перевозок через пограничную станцию Наушки в Кяхтинском районе Бурятии. Речь об этом шла на совещании с участием министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, таможенных органов и пограничных служб Бурятии, передаёт пресс-служба ВСЖД.



- В 2018 году прогнозируется увеличение контейнерных перевозок на 30%, а также начнется перевозка нефтегрузов со станции Зуй. Уже сейчас крайне важно обеспечить комплексное взаимодействие всех структур, - отметил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков.



Стороны запланировали ряд организационно-технических и штатных мероприятий, позволяющих уже в ближайшей перспективе ускорить работу всех служб по своевременному пропуску грузопотока. В частности, уже в ноябре-декабре железнодорожники и таможенные органы успешно провели эксперимент по параллельному документальному контролю ряда грузовых поездов.



С января по ноябрь текущего года объёмы грузовых перевозок по станции Наушки увеличились почти на треть. При этом количество контейнерных грузовых составов из Монголии в Россию за 11 месяцев 2017 года увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. За это же время из России в Монголию прибыло в 3,5 раза больше контейнерных поездов, чем в 2016 году.

