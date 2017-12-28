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Улан-Удэнский авиазавод изготовил 1100-й вертолёт
Экономика, 28.12.2017 10:18 Фото:
Им стала модель Ми-8АМТ для выполнения санитарных рейсов
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России» изготовил 1100-й вертолёт типа Ми-171. Юбилейным вертолётом стала модель Ми-8АМТ, предназначенный для поставки одному из ведущих авиаперевозчиков Восточной Сибири - авиакомпании «Ангара». Он стал вторым вертолётом в парке авиакомпании, предназначенным для выполнения санитарных рейсов. Первая винтокрылая машина передана представителям авиакомпании в августе текущего года, сообщает прессс-служба Улан-Удэнского авиазавода.
- Вертолёты типа Ми-171 эксплуатируются во многих странах мира и используются для разных целей и задач – тушения пожаров, перевозки пассажиров, охраны правопорядка, защиты рубежей, санитарных рейсов.И глубоко символично, что юбилейный 1100-й вертолёт Ми-8АМТ, произведённый нашим заводом, будет выполнять важную миссию по спасению жизни», - отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.
Ми-8АМТ поставлен в рамках контракта холдинга «Вертолёты России» с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Он оборудован медицинскими модулями, позволяющими оказывать пострадавшим квалифицированную медицинскую помощь в полёте. В состав медицинских модулей входит медицинская аппаратура, обеспечивающая проведение реанимации, интенсивной терапии и мониторинг основных функций жизнедеятельности пострадавших во время транспортировки в госпиталь. Каждый модуль предполагает размещение двух носилочных пострадавших, а также возможность погрузки-разгрузки на наземные транспортные средства с помощью штатных аэродромных средств наземного обслуживания, сообщает пресс-служба улан-удэнского авиазавода.
Изготовленный вертолёт оснащён комплексом современного пилотажно-навигационного оборудования, в состав которого входит система спутниковой навигации, навигационно-посадочная аппаратура, система раннего предупреждения близости земли, обеспечивающиевысокоточную навигацию и безопасность полётов на малых высотах.
Предусмотрена возможность установки двух дополнительных топливных баков, позволяющих совершать полёты на расстояние до 1065 км и выполнять спасательные операции в труднодоступных и отдалённых районах.
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