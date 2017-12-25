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Германия и Монголия обменялись через Бурятию мёдом и кишками

Экономика,  25.12.2017 18:38
За неделю через станцию Наушки из России в Монголию экспортировано 713,3 тонны продукции, подконтрольной ветнадзору

В Монголию поставлялись из России отруби, фуражный ячмень, кормосмеси, а также молочная продукция, мясные консервы.

При транзитных перевозках досмотрено 2,1 тонны меда из Германии в Монголию, 20,9 тонны кишок мелкого рогатого скота из Монголии в Германию.

Вся подконтрольная продукция соответствовала требованиям законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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