Германия и Монголия обменялись через Бурятию мёдом и кишками

За неделю через станцию Наушки из России в Монголию экспортировано 713,3 тонны продукции, подконтрольной ветнадзору



В Монголию поставлялись из России отруби, фуражный ячмень, кормосмеси, а также молочная продукция, мясные консервы.



При транзитных перевозках досмотрено 2,1 тонны меда из Германии в Монголию, 20,9 тонны кишок мелкого рогатого скота из Монголии в Германию.



Вся подконтрольная продукция соответствовала требованиям законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



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