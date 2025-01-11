В Улан-Удэ с нарушением приняли на работу бывшего муниципального служащего

Как выяснила прокурорская проверка, в сентябре 2023 года в муниципальное учреждение был трудоустроен гражданин, ранее замещавший должность муниципальной службы в администрации Улан-Удэ.При этом уведомление о заключении трудового договора с бывшим служащим работодатель по его прежнему месту работы не направил.Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего», учреждению назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.