11 января

10 января

Популярное

В Улан-Удэ с нарушением приняли на работу бывшего муниципального служащего

В Улан-Удэ с нарушением приняли на работу бывшего муниципального служащего
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч

Как выяснила прокурорская проверка, в сентябре 2023 года в муниципальное учреждение был трудоустроен гражданин, ранее замещавший должность муниципальной службы в администрации Улан-Удэ.

При этом уведомление о заключении трудового договора с бывшим служащим работодатель по его прежнему месту работы не направил.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего», учреждению назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии. 
трудоустройство прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Итоги года Гарантийного фонда Бурятии: цифры, факты, события
Итоги года Гарантийного фонда Бурятии: цифры, факты, события
Бизнес, 25.12.2024
Год подходит к концу, и Гарантийный фонд Бурятии (центр «Мой Бизнес») подводит итоги своей работы, направленной на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в республике
На севере Бурятии не прижились общественные бани
На севере Бурятии не прижились общественные бани
Бизнес, 20.12.2024
Спрос на них там оказался очень низким
В Бурятии отметили лучших социальных предпринимателей
В Бурятии отметили лучших социальных предпринимателей
Бизнес, 20.12.2024
Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Бурятский вуз будет выпускать продукцию под собственным брендом
Бурятский вуз будет выпускать продукцию под собственным брендом
Бизнес, 19.12.2024
БГСХА регистрирует торговую марку «Академия трав»
В Бурятии определили лучших предпринимателей
В Бурятии определили лучших предпринимателей
Бизнес, 18.12.2024
Семь из них получили шанс показать свои проекты в Москве
В Улан-Удэ предпринимательницу штрафанули почти на полмиллиона рублей
В Улан-Удэ предпринимательницу штрафанули почти на полмиллиона рублей
Бизнес, 18.12.2024
Ей пришлось раскошелиться за нарушения при перевозке грузов

В Улан-Удэ с ТГК-14 взыскан экологический ущерб в 2,5 млн
В Улан-Удэ с ТГК-14 взыскан экологический ущерб в 2,5 млн
Бизнес, 17.12.2024
Компанию обязали рекультивировать загрязнённый земельный участок
Загрузка...
^