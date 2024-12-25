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В столице Бурятии вплотную взялись за разномастные киоски и павильоны

В столице Бурятии вплотную взялись за разномастные киоски и павильоны
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Их пытаются привести к единообразию

В Улан-Удэ продолжаются рейды, в ходе которых проверяют внешний вид так называемых нестационарных торговых объектов. Речь о киосках, павильонах и ларьках. Их инспектируют сотрудники управления административного контроля и комитета по архитектуре и градостроительству городской администрации

Недавно такой рейд устроили в Октябрьском районе. Без нарушений не обошлось – некоторые предприниматели до сих пор не привели свои павильоны в соответствие с установленными требованиями.

Как пояснила замглавы по формированию архитектурно-художественного облика и градостроительству комитета по архитектуре Марина Говорова, сделать это владельцы НТО должны были ещё до 1 января 2022 года, однако по их просьбам сроки переносили уже дважды.

Для согласования эскизного проекта нестационарного торгового объекта необходимо обратиться напрямую в комитет (улица Бабушкина, 25, 5 этаж, кабинет 503, отдел городского дизайна). Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней.

За несоблюдение правил наружного оформления фасада здания, строения или сооружения предусмотрены административные штрафы. Для физических лиц их размер колеблется от 3 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 15, а для юридических – от 40 до 60 тысяч рублей.
торговля дизайн штрафы

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