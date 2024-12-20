На севере Бурятии не прижились общественные бани



Недавно жители Северо-Байкальского района поинтересовались, есть ли в посёлке Нижнеангарск общественные бани. Этот вопрос местным властям адресовали в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Глава Нижнеангарска Сергей Иванов, в свою очередь, заявил, что опыт по организации работы общественной бани не дал положительного результата. Такая была в населённом пункте в 2019 году и число посетителей, по словам сельского главы, исчислялось единицами. Причина тому – множество личных бань, а те, у кого благоустроенные квартиры, естественно, моются дома.



- Спрос на услугу оказался очень низким и не принёс местному предпринимателю ожидаемый экономический эффект, – подчеркнул Сергей Иванов.



Он добавил, что при желании открыть баню может кто-нибудь из бизнесменов. В бюджете же поселения расходы на это не предусмотрены.

