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На севере Бурятии не прижились общественные бани

На севере Бурятии не прижились общественные бани
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Спрос на них там оказался очень низким

Недавно жители Северо-Байкальского района поинтересовались, есть ли в посёлке Нижнеангарск общественные бани. Этот вопрос местным властям адресовали в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Глава Нижнеангарска Сергей Иванов, в свою очередь, заявил, что опыт по организации работы общественной бани не дал положительного результата. Такая была в населённом пункте в 2019 году и число посетителей, по словам сельского главы, исчислялось единицами. Причина тому – множество личных бань, а те, у кого благоустроенные квартиры, естественно, моются дома.
 
- Спрос на услугу оказался очень низким и не принёс местному предпринимателю ожидаемый экономический эффект, – подчеркнул Сергей Иванов.
 
Он добавил, что при желании открыть баню может кто-нибудь из бизнесменов. В бюджете же поселения расходы на это не предусмотрены. 
баня Северо-Байкальский район

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