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В Улан-Удэ предпринимательницу штрафанули почти на полмиллиона рублей

В Улан-Удэ предпринимательницу штрафанули почти на полмиллиона рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ей пришлось раскошелиться за нарушения при перевозке грузов

С предпринимательницы из Улан-Удэ взыскали кругленькую сумму за несоблюдение условий грузоперевозки. Владелицу тягача Volvo VNL признали виновной по части 6 статьи 12.21.1 KoAП РФ («Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства») и назначили ей штраф размером в 400 тысяч рублей.

Если бы женщина погасила задолженность в течение 20 дней со дня постановления, то отдала бы только половину суммы, но этой возможностью она не воспользовалась. Не расплатилась она по счетам и в установленные законом 60 дней.

Взыскать деньги смогли судебные приставы. В УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство на основании акта по делу об административном правонарушении, выданного межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу.

Сотрудник ведомства наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих ИП, а также арестовал банковские счета. Это и беседа с предпринимателем возымели эффект – улан-удэнка смогла найти средства и полностью погасить задолженность.
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