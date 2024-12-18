В Улан-Удэ предпринимательницу штрафанули почти на полмиллиона рублей

С предпринимательницы из Улан-Удэ взыскали кругленькую сумму за несоблюдение условий грузоперевозки. Владелицу тягача Volvo VNL признали виновной по части 6 статьи 12.21.1 KoAП РФ («Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства») и назначили ей штраф размером в 400 тысяч рублей.Если бы женщина погасила задолженность в течение 20 дней со дня постановления, то отдала бы только половину суммы, но этой возможностью она не воспользовалась. Не расплатилась она по счетам и в установленные законом 60 дней.Взыскать деньги смогли судебные приставы. В УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство на основании акта по делу об административном правонарушении, выданного межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу.Сотрудник ведомства наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих ИП, а также арестовал банковские счета. Это и беседа с предпринимателем возымели эффект – улан-удэнка смогла найти средства и полностью погасить задолженность.