В Улан-Удэ с ТГК-14 взыскан экологический ущерб в 2,5 млн

С ТГК-14 взыскан экологический ущерб в размере 2,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.- Прокуратура Железнодорожного района по обращениям жителей посёлка Восточный провела проверку закона об охране окружающей среды при эксплуатации ПАО «ТГК-14» земельного участка под размещение золошлаковых отходов. Установлено, что обществом не осуществляются мероприятия по его рекультивации. Продолжается складирование золошлаковых отходов при заполненности карьера. Концентрация загрязняющих веществ (нефтепродуктов, меди, никеля, хрома и ртути) в пробах почв смежного участка превышена, - говорится в сообщении прокуратуры.В связи с этим прокурор района обратился в суд с исками о прекращении выгрузки золошлаковых отходов на земельный участок, проведении его рекультивации, а также взыскании ущерба, причинённого загрязнением почв.Железнодорожный районный суд требования удовлетворил. Решения суда вступили в законную силу, с юридического лица взыскан экологический ущерб в размере 2,5 млн рублей.Рекультивация земельного участка, которая должна быть проведена до 1 июля 2025 года, находится на контроле прокуратуры района.