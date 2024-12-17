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В Улан-Удэ с ТГК-14 взыскан экологический ущерб в 2,5 млн

В Улан-Удэ с ТГК-14 взыскан экологический ущерб в 2,5 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компанию обязали рекультивировать загрязнённый земельный участок

С ТГК-14 взыскан экологический ущерб в размере 2,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- Прокуратура Железнодорожного района по обращениям жителей посёлка Восточный провела проверку закона об охране окружающей среды при эксплуатации ПАО «ТГК-14» земельного участка под размещение золошлаковых отходов. Установлено, что обществом не осуществляются мероприятия по его рекультивации. Продолжается складирование золошлаковых отходов при заполненности карьера. Концентрация загрязняющих веществ (нефтепродуктов, меди, никеля, хрома и ртути) в пробах почв смежного участка превышена, - говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исками о прекращении выгрузки золошлаковых отходов на земельный участок, проведении его рекультивации, а также взыскании ущерба, причинённого загрязнением почв.

Железнодорожный районный суд требования удовлетворил. Решения суда вступили в законную силу, с юридического лица взыскан экологический ущерб в размере 2,5 млн рублей.

Рекультивация земельного участка, которая должна быть проведена до 1 июля 2025 года, находится на контроле прокуратуры района.

ТГК-14 прокуратура экология

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