Т2 в Бурятии: изменилось ли качество связи после ребрендинга?

Качество связи и умные технологии
В сентябре мобильный оператор Tele2 запустил ребрендинг и представил новый стиль и логотип. Впервые в истории рынка мобильной связи компания не просто поменяла бренд, но и название.
Сейчас оператор называется просто – t2. После ребрендинга компания продолжает активно развивать сеть и совершенствовать связь для абонентов. Приоритетная задача остается прежней – обеспечить качественной связью всех своих пользователей.
– Наша компания активно развивает свою сеть, добавляет новые технологии, меняет азимут антенн, строит базовые станции. Все это – с заботой о клиентах. Мы расширяем покрытие, охватывая места, где нас раньше не было, и улучшаем качество связи там, где мы уже есть. Над развитием сети работает много специалистов, настоящих профи своего дела, а помогают им «умные технологии», – рассказал директор бурятского филиала T2 Алексей Баиров.
С помощью алгоритмов искусственного интеллекта компании удается наиболее эффективно распределять нагрузку на базовые станции. Благодаря этому клиенты могут пользоваться качественной связью даже там, где абонентов много и они особенно активны: во время крупных спортивных мероприятий, городских и республиканских праздников, в утренних и вечерних пробках на дорогах.
Как развивают мобильную сеть
На сегодняшний день покрытие сети t2 в Бурятии охватывает свыше 90% населения. По словам специалистов, особое внимание в части развития связи уделяется городу Улан– Удэ и крупным туристическим локациям. Кроме того, в компании стараются не забывать о небольших городах, поселках и селах. За год специалисты t2 улучшили связь более чем в 100 населённых пунктах республики.
За счет установки нового оборудования оператор повысил качество мобильной связи в популярных местах отдыха: Горячинске, Гремячинске, Аршане, Турке, Новом Энхалуке, Тункинской долине и в Байкальском.
В столице Бурятии интернет t2 стал быстрее, а звонки устойчивее в районе аэропорта «Байкал», в жилых комплексах в сотых кварталах (115, 128), Шишковке, по улице Трубачеева, в микрорайонах Сосновый Бор и Энергетик, посёлках Зелёный, Звёздный, Восточный, Загорск. И это только часть локаций.
Впервые в этом году быстрый интернет t2 появился в 30 населённых пунктах Бурятии. Это Аргада (Курумканский район), Цакир (Закаменский район), Сорок (Окинский район), Хужир (Окинский район), Северный (Баунтовский эвенкийский) и другие поселки и села.
Новое качество звонков с помощью современных технологий
В сентябре t2 внедрила технологию Voice over LTE, или звонки через интернет. В компании заверили, что с VoLTE интернет-сессия во время звонков не пропадает, соединение абонента с собеседником устанавливается быстрее, а голос передаётся без посторонних шумов и искажений. На сегодняшний день, спустя два месяца с момента запуска, 45% всех голосовых звонков проходят через сеть LTE, а значит, почти половина абонентов t2 в Бурятии с удовольствием пользуется технологией.
– Бурятия стала первым регионом на Дальнем Востоке, где t2 внедрила этот сервис. Это один из планомерных этапов развития сети оператора, – сообщил директор бурятского филиала Т2 Алексей Баиров.
Зачем абоненты приходят в салоны связи
Активно развивается и розничная сеть компании. Только в ноябре открылись четыре салона связи: два – в Улан– Удэ, один – в селе Курумкан и ещё один – в селе Баргузин. На сегодня фирменные точки Т2 есть практически во всех районных центрах.
– Несмотря на всеобщую цифровизацию, многие люди предпочитают идти именно в салон, чтобы решить вопросы, касающиеся мобильной связи. Для абонентов это шанс получить профессиональную помощь, максимум полезной информации и быть в курсе актуальных акций. Для нас – это возможность быть ближе к клиентам и оказать качественный сервис. Клиенты ценят такой подход, – добавил Баиров.
Также салоны помогают компании выполнять жёсткие требования регулятора по подтверждению персональных данных – в фирменных точках продаж можно подтвердить свои паспортные данные, чтобы SIM– карту не заблокировали.
Борьба с мошенниками
Ведётся работа по пресечению действий телефонных мошенников. Действующая антифрод-платформа компании ежедневно блокирует около 1 миллиона подозрительных вызовов в сутки, в месяц их число достигает более 30 млн, в год – более 360 млн. Происходит это автоматически.
– Мы всегда стараемся держать руку на пульсе, поскольку проблема актуальная. Специальная антифрод-платформа блокирует подменные номера, в том числа номера с иностранных серверов. Но существует вероятность того, что какой-то вызов «проскочит». Поэтому мы дополнительно напоминаем клиентам, как вести себя во время подозрительных звонков. Оператор связи никогда не просит отправлять коды из SMS для входа в личный кабинет или USSD-команды. Наши сообщения всегда приходят с официальных и безопасных каналов: SMS, оповещений в личном кабинете на сайте или пуш-уведомлений в приложении t2. Кроме того, мы никогда не просим продлить договор на оказание услуг связи – он заключается на неопределенный срок и не может истечь. В тех случаях, когда абонент сомневается в подлинности звонка или сообщения, мы настоятельно рекомендуем обратиться в нашу справочную службу по бесплатному номеру 611 либо прийти в ближайший салон связи, – подмечают эксперты.
За последние годы стратегия и место t2 на рынке мобильной связи кардинально изменились. Новая цель компании – стать номером один на рынке телекоммуникаций. Как минимум, для своих абонентов. И для этого оператор продолжит совершенствовать связь и активно развивать инфраструктуру: устанавливать новые базовые станции, запускать современные технологии и делать все, чтобы абоненты оставались на связи с теми, кто важен и дорог.
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