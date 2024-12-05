05 декабря

04 декабря

Популярное
ERID: 2SDnjcKERtF

Т2 в Бурятии: изменилось ли качество связи после ребрендинга?

Т2 в Бурятии: изменилось ли качество связи после ребрендинга?
Бизнес,  Фото:t2
Сотовая компания подвела предварительные итоги года

Качество связи и умные технологии

В сентябре мобильный оператор Tele2 запустил ребрендинг и представил новый стиль и логотип. Впервые в истории рынка мобильной связи компания не просто поменяла бренд, но и название.

Сейчас оператор называется просто – t2. После ребрендинга компания продолжает активно развивать сеть и совершенствовать связь для абонентов. Приоритетная задача остается прежней – обеспечить качественной связью всех своих пользователей.

– Наша компания активно развивает свою сеть, добавляет новые технологии, меняет азимут антенн, строит базовые станции. Все это – с заботой о клиентах. Мы расширяем покрытие, охватывая места, где нас раньше не было, и улучшаем качество связи там, где мы уже есть. Над развитием сети работает много специалистов, настоящих профи своего дела, а помогают им «умные технологии», – рассказал директор бурятского филиала T2 Алексей Баиров.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта компании удается наиболее эффективно распределять нагрузку на базовые станции. Благодаря этому клиенты могут пользоваться качественной связью даже там, где абонентов много и они особенно активны: во время крупных спортивных мероприятий, городских и республиканских праздников, в утренних и вечерних пробках на дорогах.

Как развивают мобильную сеть

На сегодняшний день покрытие сети t2 в Бурятии охватывает свыше 90% населения. По словам специалистов, особое внимание в части развития связи уделяется городу Улан– Удэ и крупным туристическим локациям. Кроме того, в компании стараются не забывать о небольших городах, поселках и селах. За год специалисты t2 улучшили связь более чем в 100 населённых пунктах республики.

За счет установки нового оборудования оператор повысил качество мобильной связи в популярных местах отдыха: Горячинске, Гремячинске, Аршане, Турке, Новом Энхалуке, Тункинской долине и в Байкальском.

В столице Бурятии интернет t2 стал быстрее, а звонки устойчивее в районе аэропорта «Байкал», в жилых комплексах в сотых кварталах (115, 128), Шишковке, по улице Трубачеева, в микрорайонах Сосновый Бор и Энергетик, посёлках Зелёный, Звёздный, Восточный, Загорск. И это только часть локаций.

Впервые в этом году быстрый интернет t2 появился в 30 населённых пунктах Бурятии. Это Аргада (Курумканский район), Цакир (Закаменский район), Сорок (Окинский район), Хужир (Окинский район), Северный (Баунтовский эвенкийский) и другие поселки и села.

Новое качество звонков с помощью современных технологий

В сентябре t2 внедрила технологию Voice over LTE, или звонки через интернет. В компании заверили, что с VoLTE интернет-сессия во время звонков не пропадает, соединение абонента с собеседником устанавливается быстрее, а голос передаётся без посторонних шумов и искажений. На сегодняшний день, спустя два месяца с момента запуска, 45% всех голосовых звонков проходят через сеть LTE, а значит, почти половина абонентов t2 в Бурятии с удовольствием пользуется технологией.

– Бурятия стала первым регионом на Дальнем Востоке, где t2 внедрила этот сервис. Это один из планомерных этапов развития сети оператора, – сообщил директор бурятского филиала Т2 Алексей Баиров.

Зачем абоненты приходят в салоны связи

Активно развивается и розничная сеть компании. Только в ноябре открылись четыре салона связи: два – в Улан– Удэ, один – в селе Курумкан и ещё один – в селе Баргузин. На сегодня фирменные точки Т2 есть практически во всех районных центрах.

– Несмотря на всеобщую цифровизацию, многие люди предпочитают идти именно в салон, чтобы решить вопросы, касающиеся мобильной связи. Для абонентов это шанс получить профессиональную помощь, максимум полезной информации и быть в курсе актуальных акций. Для нас – это возможность быть ближе к клиентам и оказать качественный сервис. Клиенты ценят такой подход, – добавил Баиров.

Также салоны помогают компании выполнять жёсткие требования регулятора по подтверждению персональных данных – в фирменных точках продаж можно подтвердить свои паспортные данные, чтобы SIM– карту не заблокировали.

Борьба с мошенниками

Ведётся работа по пресечению действий телефонных мошенников. Действующая антифрод-платформа компании ежедневно блокирует около 1 миллиона подозрительных вызовов в сутки, в месяц их число достигает более 30 млн, в год – более 360 млн. Происходит это автоматически.

– Мы всегда стараемся держать руку на пульсе, поскольку проблема актуальная. Специальная антифрод-платформа блокирует подменные номера, в том числа номера с иностранных серверов. Но существует вероятность того, что какой-то вызов «проскочит». Поэтому мы дополнительно напоминаем клиентам, как вести себя во время подозрительных звонков. Оператор связи никогда не просит отправлять коды из SMS для входа в личный кабинет или USSD-команды. Наши сообщения всегда приходят с официальных и безопасных каналов: SMS, оповещений в личном кабинете на сайте или пуш-уведомлений в приложении t2. Кроме того, мы никогда не просим продлить договор на оказание услуг связи – он заключается на неопределенный срок и не может истечь. В тех случаях, когда абонент сомневается в подлинности звонка или сообщения, мы настоятельно рекомендуем обратиться в нашу справочную службу по бесплатному номеру 611 либо прийти в ближайший салон связи, – подмечают эксперты.

За последние годы стратегия и место t2 на рынке мобильной связи кардинально изменились. Новая цель компании – стать номером один на рынке телекоммуникаций. Как минимум, для своих абонентов. И для этого оператор продолжит совершенствовать связь и активно развивать инфраструктуру: устанавливать новые базовые станции, запускать современные технологии и делать все, чтобы абоненты оставались на связи с теми, кто важен и дорог.
Реклама ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280  ERID: 2SDnjcKERtF
Tele2 t2 сотовые операторы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Т2 в Бурятии: изменилось ли качество связи после ребрендинга?
Т2 в Бурятии: изменилось ли качество связи после ребрендинга?
Бизнес, 05.12.2024
Сотовая компания подвела предварительные итоги года
В Бурятии прошёл форум «Самозанятые. Путь к успеху»
В Бурятии прошёл форум «Самозанятые. Путь к успеху»
Бизнес, 03.12.2024
Более 250 участников узнали о множестве возможностей для самозанятых
Организация из Бурятии нахватала штрафов от ГИБДД почти на 80 тысяч
Организация из Бурятии нахватала штрафов от ГИБДД почти на 80 тысяч
Бизнес, 02.12.2024
Работающие там водители нарушали ПДД в Москве и соседнем Забайкалье
В Бурятии нашли нарушения при продаже семян в интернет-магазине
В Бурятии нашли нарушения при продаже семян в интернет-магазине
Бизнес, 28.11.2024
Предлагались к покупке сорта, не включённые в госреестр
Экспорт рапсового жмыха из Бурятии в Китай набирает обороты
Экспорт рапсового жмыха из Бурятии в Китай набирает обороты
Бизнес, 26.11.2024
С начала года экспортировано около 2,7 тысячи тонн рапсового жмыха
В Бурятии замруководителя организации оштрафовали на 20 тысяч
В Бурятии замруководителя организации оштрафовали на 20 тысяч
Бизнес, 20.11.2024
Прокуратура обнаружила нарушение законодательства о противодействии коррупции
За съёмки в Забайкалье кинопроизводители начнут получать кэшбек
За съёмки в Забайкалье кинопроизводители начнут получать кэшбек
Бизнес, 14.11.2024
Им вернут часть затраченных на процесс денег
В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8
В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8
Бизнес, 12.11.2024
С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника
В Бурятии торговая сеть незаконно рекламировала алкоголь
В Бурятии торговая сеть незаконно рекламировала алкоголь
Бизнес, 03.11.2024
Информацию об акции опубликовали в соцсети 
В Улан-Удэ открылась «Пятёрочка»
В Улан-Удэ открылась «Пятёрочка»
Бизнес, 01.11.2024
До конца года в регионе откроются ещё 12 магазинов торговой сети
В кафе в аэропорту Братска торговали просрочкой
В кафе в аэропорту Братска торговали просрочкой
Бизнес, 31.10.2024
Директора комбината питания авиапредприятия оштрафовали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^