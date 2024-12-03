03 декабря

02 декабря

Популярное

В Бурятии прошёл форум «Самозанятые. Путь к успеху»

В Бурятии прошёл форум «Самозанятые. Путь к успеху»
Бизнес,  Фото:«Мой бизнес»
Более 250 участников узнали о множестве возможностей для самозанятых

30 ноября в Бурятии, в республиканском бизнес-инкубаторе прошёл форум «Самозанятые. Путь к успеху». Это мероприятие стало уникальной площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и установления полезных деловых контактов для самозанятых.

В рамках форума выступили 10 спикеров, каждый из которых поделился своим опытом и знаниями о различных аспектах ведения бизнеса в статусе самозанятого. Участники узнали о налогообложении, маркетинге, продвижении и других ключевых темах, которые помогут им развивать свои дела.

Особое внимание на форуме уделили практическим занятиям — прошли два бизнес-разбора от ведущих экспертов, которые предоставили участникам ценные советы и рекомендации по развитию их проектов. Также были организованы мастер-классы, посвящённые Новому году и национальной культуре. Это не только дало возможность участникам узнать что-то новое, но и создало атмосферу праздника и творчества.

Не обошлось и без новогодней ярмарки. Ярмарка стала настоящим праздником для всех посетителей, предоставив возможность приобрести уникальные товары и насладиться атмосферой мероприятия.

Форум продемонстрировал свою актуальность, востребованность и растущий интерес к самозанятости.

Отметим, Бурятия занимает лидирующие позиции по приросту самозанятых. Сегодня в республике работает 49 тысяч самозанятых. Им оказывается господдержка наравне с компаниями малого и среднего бизнеса.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором форума выступил центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства Республики Бурятия и министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.
Гарфонд министерство промышленности Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Организация из Бурятии нахватала штрафов от ГИБДД почти на 80 тысяч
Организация из Бурятии нахватала штрафов от ГИБДД почти на 80 тысяч
Бизнес, 02.12.2024
Работающие там водители нарушали ПДД в Москве и соседнем Забайкалье
В Бурятии нашли нарушения при продаже семян в интернет-магазине
В Бурятии нашли нарушения при продаже семян в интернет-магазине
Бизнес, 28.11.2024
Предлагались к покупке сорта, не включённые в госреестр
Экспорт рапсового жмыха из Бурятии в Китай набирает обороты
Экспорт рапсового жмыха из Бурятии в Китай набирает обороты
Бизнес, 26.11.2024
С начала года экспортировано около 2,7 тысячи тонн рапсового жмыха
В Бурятии «Тимлюйский шифер» обязали в два раза снизить цену на уголь
В Бурятии «Тимлюйский шифер» обязали в два раза снизить цену на уголь
Бизнес, 21.11.2024
Представление гендиректору внесла прокуратура
В Бурятии замруководителя организации оштрафовали на 20 тысяч
В Бурятии замруководителя организации оштрафовали на 20 тысяч
Бизнес, 20.11.2024
Прокуратура обнаружила нарушение законодательства о противодействии коррупции
За съёмки в Забайкалье кинопроизводители начнут получать кэшбек
За съёмки в Забайкалье кинопроизводители начнут получать кэшбек
Бизнес, 14.11.2024
Им вернут часть затраченных на процесс денег
В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8
В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8
Бизнес, 12.11.2024
С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника
В Бурятии торговая сеть незаконно рекламировала алкоголь
В Бурятии торговая сеть незаконно рекламировала алкоголь
Бизнес, 03.11.2024
Информацию об акции опубликовали в соцсети 
В Улан-Удэ открылась «Пятёрочка»
В Улан-Удэ открылась «Пятёрочка»
Бизнес, 01.11.2024
До конца года в регионе откроются ещё 12 магазинов торговой сети
В кафе в аэропорту Братска торговали просрочкой
В кафе в аэропорту Братска торговали просрочкой
Бизнес, 31.10.2024
Директора комбината питания авиапредприятия оштрафовали
В Бурятии возбудили дело на владелицу кафе, платившую зарплату ниже МРОТ
В Бурятии возбудили дело на владелицу кафе, платившую зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 28.10.2024
При этом возможность выплачивать деньги была
В Бурятии объявлен конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей
В Бурятии объявлен конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей
Бизнес, 28.10.2024
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^