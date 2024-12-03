В Бурятии прошёл форум «Самозанятые. Путь к успеху»

30 ноября в Бурятии, в республиканском бизнес-инкубаторе прошёл форум «Самозанятые. Путь к успеху». Это мероприятие стало уникальной площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и установления полезных деловых контактов для самозанятых.В рамках форума выступили 10 спикеров, каждый из которых поделился своим опытом и знаниями о различных аспектах ведения бизнеса в статусе самозанятого. Участники узнали о налогообложении, маркетинге, продвижении и других ключевых темах, которые помогут им развивать свои дела.Особое внимание на форуме уделили практическим занятиям — прошли два бизнес-разбора от ведущих экспертов, которые предоставили участникам ценные советы и рекомендации по развитию их проектов. Также были организованы мастер-классы, посвящённые Новому году и национальной культуре. Это не только дало возможность участникам узнать что-то новое, но и создало атмосферу праздника и творчества.Не обошлось и без новогодней ярмарки. Ярмарка стала настоящим праздником для всех посетителей, предоставив возможность приобрести уникальные товары и насладиться атмосферой мероприятия.Форум продемонстрировал свою актуальность, востребованность и растущий интерес к самозанятости.Отметим, Бурятия занимает лидирующие позиции по приросту самозанятых. Сегодня в республике работает 49 тысяч самозанятых. Им оказывается господдержка наравне с компаниями малого и среднего бизнеса.Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором форума выступил центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства Республики Бурятия и министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.