Организация из Бурятии нахватала штрафов от ГИБДД почти на 80 тысяч



С одной из организаций республики взыскали крупную задолженность по штрафам от ГИБДД. Их с начала 2024 года «заработали» трудящиеся в компании водители за неоднократные нарушения правил дорожного движения.



Они, как выяснилось, не раз превышали скорость не только в Бурятии, но и соседнем Забайкалье, Москве и Московской области. В итоге в УФССП по РБ возбудили аж 108 исполнительных производств на 79 с половиной тысяч. А поскольку штрафы не оплатили в срок, организации пришлось выложить ещё 130 000 рублей. Это так называемый исполнительский сбор.



- Его размер для физических лиц составляет 7% от суммы основного долга, но не менее 1 000 рублей, для юридических – тоже 7%, но не менее 10 000, – пояснил главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.



На сайте ведомстве есть сервис «Банк данных исполнительных производств», благодаря которому можно узнать обо всех имеющихся долгах по исполнительным документам. Оперативно получать информацию о возбужденных производствах можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

