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Забайкалье и Бурятия вошли в топ-5 по числу женщин-предпринимателей

Забайкалье и Бурятия вошли в топ-5 по числу женщин-предпринимателей
Бизнес,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Также в списке Тува и Севастополь

В список регионов России, где на сегодняшний день больше всего женщин-предпринимателей, вошёл Забайкальский край. Этот показатель также высок у Республики Алтай, Севастополя, Бурятии и Тувы. Такие данные обнародовал Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.

Как отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, женщины Забайкалья развивают бизнес не только в Чите, но даже в отдалённых районах региона.

- Чаще всего это услуги общественного питания, салоны красоты и образовательные центры для детей. При этом есть и уникальные производства- например, сыроварни. Или школы танцев, - пояснила министр.
Забайкальский край Бурятия

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