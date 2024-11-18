Забайкалье и Бурятия вошли в топ-5 по числу женщин-предпринимателей

Также в списке Тува и Севастополь
В список регионов России, где на сегодняшний день больше всего женщин-предпринимателей, вошёл Забайкальский край. Этот показатель также высок у Республики Алтай, Севастополя, Бурятии и Тувы. Такие данные обнародовал Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
Как отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, женщины Забайкалья развивают бизнес не только в Чите, но даже в отдалённых районах региона.
- Чаще всего это услуги общественного питания, салоны красоты и образовательные центры для детей. При этом есть и уникальные производства- например, сыроварни. Или школы танцев, - пояснила министр.
Им вернут часть затраченных на процесс денег
С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника
Информацию об акции опубликовали в соцсети
До конца года в регионе откроются ещё 12 магазинов торговой сети
Директора комбината питания авиапредприятия оштрафовали
Они, конечно же, на Байкале
При этом возможность выплачивать деньги была
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Один из посетителей пожаловался на то, что подхватил сальмонеллёз
Она коснётся владельцев нестационарных торговых объектов
Они «набедокурили» с информацией о стройках
Он торговал контрафактными игрушками
Новые пользователи услуги могут приобрести комплект спутникового оборудования со скидкой до 50%
Нарушение выявила прокуратура
Количество этажей варьируется от 8 до 16