Забайкалье и Бурятия вошли в топ-5 по числу женщин-предпринимателей

В список регионов России, где на сегодняшний день больше всего женщин-предпринимателей, вошёл Забайкальский край. Этот показатель также высок у Республики Алтай, Севастополя, Бурятии и Тувы. Такие данные обнародовал Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.Как отметила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова, женщины Забайкалья развивают бизнес не только в Чите, но даже в отдалённых районах региона.- Чаще всего это услуги общественного питания, салоны красоты и образовательные центры для детей. При этом есть и уникальные производства- например, сыроварни. Или школы танцев, - пояснила министр.