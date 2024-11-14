За съёмки в Забайкалье кинопроизводители начнут получать кэшбек

Забайкальский край начнёт работать по системе киноребейтов – возврата части затрат на съёмки. Об этом рассказала министр культуры Забайкальского края Алёна Ячменёва 12 ноября на юбилее краевой государственной кинокомпании.Другими словами, все те, кто захочет снять своё кино в забайкальских локациях, смогут вернуть часть затраченных на процесс денег. Отметим, что программа киноребейтов широко распространена в России. Во время съёмок в регионах зачастую создаются новые рабочие места и появляются свои кинопроизводители. Отснятые локации могут стать привлекательными и для туристов, которые захотят посетить места съёмок.Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Забайкалья, в октябре в регион приезжал продюсер, локейшн-менеджер, основатель и директор московского «Киноагентства» Максим Катков, который отснял для всероссийской базы кинолокаций Читу и её окрестности, национальный парк Алханай, посёлок Агинское, города Нерчинск и Балей.- Он отметил, что наш край – некий «Голливуд» по съёмочным местам и по длине светового дня. Плюсом стала и близость Забайкалья с Китаем, – добавила Алёна Ячменёва.