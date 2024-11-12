В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8

С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника

В ночь на 12 ноября с территории Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ) на место установки памятника в район Стрелки перевезли в сопровождении автомобилей ГИБДД и пескоразбрасывающей машины вертолёт Ми-8.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2024 года в честь своего 85-летия Улан-Удэнский авиационный завод предложил создать памятник знаменитому вертолёту. Городские власти идею поддержали.

«Идея мне понравилась, - написал тогда мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в своём телеграм-канале. - И я предложил поставить памятник на Стрелке (на пересечении проспекта Автомобилистов и улицы Николая Петрова). Пока проект разрабатывается».

Вертолёт Ми-8 - самый массовый серийный вертолёт в истории мировой авиации, отметили в пресс-службе мэрии. Для Улан-Удэнского авиазавода, выпускающего Ми-8 с 1970 года, это ещё и символ развития предприятия, и дань истории легендарной «восьмёрке».

С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника. Будет ли благоустроена прилегающая территория, не сообщается.

В настоящее время Улан-Удэнский авиазавод готовится к выпуску дальнейшего развития модели Ми-8 - офшорного вертолёта Ми-171А3. Он предназначен для обслуживания нефтегазовых буровых в море. Уже законтрактовано 27 таких машин.



Справка:

Ми-8 - советский и российский многоцелевой вертолёт, выполняющий как гражданские, так и военные функции, один из самых массовых и надёжных вертолётов в истории мировой авиации (более 12 тысяч единиц). Вертолёты Ми-8 различных модификаций эксплуатируются более чем в 50 государствах планеты, в том числе и в России.

Начало серийного выпуска - 1965 год (завод в Казани). Машина с тех пор постоянно модернизируется. На Улан-Удэнском авиазаводе производится с 1970 года.

Экипаж состоит из трёх человек: командира, второго пилота и борттехника. Длина вертолёта по законцовкам лопастей винтов - 25,244 метра, высота составляет 4,73 метра. Максимальная взлётная масса - 12 тонн, масса пустого вертолёта в зависимости от модификации - от 6835 до 7370 килограммов. Максимальная скорость полёта у земли - 250 километров в час, потолок высоты полёта при нормальной взлётной массе - 4500 метров. Дальность полёта - 950 километров, с двумя дополнительными топливными баками — 1305 километров.

На внешней подвеске Ми-8 и его модификации способны перевозить грузы массой до 4 тонн.