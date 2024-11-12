12 ноября

11 ноября

Популярное

В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8

В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8
Бизнес,  Фото:скриншот с видео администрации Улан-Удэ

С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника

В ночь на 12 ноября с территории Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ) на место установки памятника в район Стрелки перевезли в сопровождении автомобилей ГИБДД и пескоразбрасывающей машины вертолёт Ми-8.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2024 года в честь своего 85-летия Улан-Удэнский авиационный завод предложил создать памятник знаменитому вертолёту. Городские власти идею поддержали.

«Идея мне понравилась, - написал тогда мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в своём телеграм-канале. - И я предложил поставить памятник на Стрелке (на пересечении проспекта Автомобилистов и улицы Николая Петрова). Пока проект разрабатывается».

Вертолёт Ми-8 - самый массовый серийный вертолёт в истории мировой авиации, отметили в пресс-службе мэрии. Для Улан-Удэнского авиазавода, выпускающего Ми-8 с 1970 года, это ещё и символ развития предприятия, и дань истории легендарной «восьмёрке».

С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника. Будет ли благоустроена прилегающая территория, не сообщается.

В настоящее время Улан-Удэнский авиазавод готовится к выпуску дальнейшего развития модели Ми-8 - офшорного вертолёта Ми-171А3. Он предназначен для обслуживания нефтегазовых буровых в море. Уже законтрактовано 27 таких машин.

Справка:

Ми-8 - советский и российский многоцелевой вертолёт, выполняющий как гражданские, так и военные функции, один из самых массовых и надёжных вертолётов в истории мировой авиации (более 12 тысяч единиц). Вертолёты Ми-8 различных модификаций эксплуатируются более чем в 50 государствах планеты, в том числе и в России. 

Начало серийного выпуска - 1965 год (завод в Казани). Машина с тех пор постоянно модернизируется. На Улан-Удэнском авиазаводе производится с 1970 года. 

Экипаж состоит из трёх человек: командира, второго пилота и борттехника. Длина вертолёта по законцовкам лопастей винтов - 25,244 метра, высота составляет 4,73 метра. Максимальная взлётная масса - 12 тонн, масса пустого вертолёта в зависимости от модификации - от 6835 до 7370 килограммов. Максимальная скорость полёта у земли - 250 километров в час, потолок высоты полёта при нормальной взлётной массе - 4500 метров. Дальность полёта - 950 километров, с двумя дополнительными топливными баками — 1305 километров.

На внешней подвеске Ми-8 и его модификации способны перевозить грузы массой до 4 тонн.

Улан-Удэнский авиазавод У-УАЗ памятник Ми-8 вертолёты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8
В Улан-Удэ появился памятник вертолёту Ми-8
Бизнес, 12.11.2024
С утра 12 ноября прошли работы по установке машины на опоры памятника
В Бурятии торговая сеть незаконно рекламировала алкоголь
В Бурятии торговая сеть незаконно рекламировала алкоголь
Бизнес, 03.11.2024
Информацию об акции опубликовали в соцсети 
В Улан-Удэ открылась «Пятёрочка»
В Улан-Удэ открылась «Пятёрочка»
Бизнес, 01.11.2024
До конца года в регионе откроются ещё 12 магазинов торговой сети
В кафе в аэропорту Братска торговали просрочкой
В кафе в аэропорту Братска торговали просрочкой
Бизнес, 31.10.2024
Директора комбината питания авиапредприятия оштрафовали
В Бурятии возбудили дело на владелицу кафе, платившую зарплату ниже МРОТ
В Бурятии возбудили дело на владелицу кафе, платившую зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 28.10.2024
При этом возможность выплачивать деньги была
В Бурятии объявлен конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей
В Бурятии объявлен конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей
Бизнес, 28.10.2024
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
В Улан-Удэ из-за грубых саннарушений прикрыли «Кебаб Хаус»
В Улан-Удэ из-за грубых саннарушений прикрыли «Кебаб Хаус»
Бизнес, 25.10.2024
Один из посетителей пожаловался на то, что подхватил сальмонеллёз
В Иркутске утверждена новая мера поддержки для предпринимателей
В Иркутске утверждена новая мера поддержки для предпринимателей
Бизнес, 23.10.2024
Она коснётся владельцев нестационарных торговых объектов
В Улан-Удэ привлекли к ответственности застройщиков
В Улан-Удэ привлекли к ответственности застройщиков
Бизнес, 21.10.2024
Они «набедокурили» с информацией о стройках
В Бурятии бизнесмен поплатился за «Малышариков»
В Бурятии бизнесмен поплатился за «Малышариков»
Бизнес, 20.10.2024
Он торговал контрафактными игрушками
РТКОММ снизил цены до 50% на комплекты спутникового интернета SenSat
РТКОММ снизил цены до 50% на комплекты спутникового интернета SenSat
Бизнес, 18.10.2024
Новые пользователи услуги могут приобрести комплект спутникового оборудования со скидкой до 50%
Авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за нарушение прав пассажиров
Авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за нарушение прав пассажиров
Бизнес, 17.10.2024
Пассажиров не разместили в гостинице при задержке рейса в 15 часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^