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В Бурятии стартует отбор на получение субсидий на развитие туризма

В Бурятии стартует отбор на получение субсидий на развитие туризма
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки принимаются до 15 ноября

11 октября в Бурятии начинается приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий в республике. Заявки принимаются с 00:00 11 октября до 00:00 15 ноября 2024 года на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Конкурсные отборы доступны по субсидиям на:
- Развитие туристской инфраструктуры;
- Поддержку и продвижение событийных мероприятий.

- Конкурсный отбор проводится в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - отметили в министерстве туризма РБ.
туризм Бурятия

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