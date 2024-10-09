В Бурятии стартует отбор на получение субсидий на развитие туризма

11 октября в Бурятии начинается приём заявок на получение субсидий на развитие туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий в республике. Заявки принимаются с 00:00 11 октября до 00:00 15 ноября 2024 года на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.Конкурсные отборы доступны по субсидиям на:- Развитие туристской инфраструктуры;- Поддержку и продвижение событийных мероприятий.- Конкурсный отбор проводится в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - отметили в министерстве туризма РБ.