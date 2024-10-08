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На Дальнем Востоке резко вырос спрос на перегон автомобилей

На Дальнем Востоке резко вырос спрос на перегон автомобилей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Названы самые востребованные на Дальнем Востоке транспортные услуги

Аналитики Авито Услуг назвали самые востребованные на Дальнем Востоке транспортные услуги. В сентябре по сравнению с августом интерес к коммерческим перевозкам по городу вырос на 10%, а к международным транспортным услугам – на 8%. Исследование есть в распоряжении «Байкал-Daily».

Эксперты отметили, что с началом осени у перевозчиков начинается горячий сезон.

Наибольшая динамика роста спроса среди коммерческих перевозок по городу отмечена на перегон автомобилей — в сентябре интерес к этой услуге в ДФО увеличился в 3 раза (+200%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Жители Дальнего Востока обращаются к профессиональным водителям в нескольких случаях, например, когда нужно забрать автомобиль из салона, но у владельца пока нет прав или он ещё не очень уверенно чувствует себя за рулём, или заказчик возвращается из отпуска, и ему нужно забрать личное транспортное средство у аэропорта, или авто требует ремонта, и его нужно отогнать в сервис, - пояснили специалисты.

Среди коммерческих перевозок между городами спрос на такую услугу за год вырос в почти в 2 раза (+94%). Жители Дальнего Востока ищут способ приобрести машину дешевле, поэтому активно пользуются услугами водителей-перегонщиков. Эксперты объясняют всплеск спроса на перегон транспортных средств ростом объёма рынка легковых автомобилей и активным развитием онлайн-платформ и маркетплейсов.

В сентябре на Дальнем Востоке на 11% увеличился спрос на доставку грузов по городу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растущий интерес к таким транспортным услугам связан в том числе с развитием рынка поставок из интернет-магазинов.

Также увеличилось и количество предложений от перевозчиков, предоставляющих такие услуги: за сентябрь объявлений от частных исполнителей и транспортных компаний стало больше в два раза (+95%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


автомобили

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