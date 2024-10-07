Ремесленники Бурятии представили свою продукцию в Москве

Участие мастеров республики стало возможным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
В Москве, в ЦВК «Экспоцентр» 6 октября завершилась выставка-ярмарка «Жар-Птица. Осень – 2024». Бурятию представляли 10 предпринимателей и самозанятых. В столицу они привезли свои лучшие работы: сувениры из рогов и кожи, гастросувениры на основе дикоросов и трав, украшения из бисера и натуральных камней, валяные аксессуары из натуральной шерсти, мыло ручной работы на основе байкальской воды.
Участие мастеров из Бурятии в федеральном мероприятии оказалось возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и содействию центра поддержки предпринимателей «Мой Бизнес».
Тем временем выставка-ярмарка «Жар-Птица. Осень - 2024» уже давно стала местом ежегодных встреч мастеров народных художественных промыслов, москвичей и гостей столицы, а также представителей торговли, гостиничного и туристического бизнеса.
Участие мастеров республики стало возможным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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