В Улан-Удэ оператору связи снизили штраф с 600 до 300 тысяч рублей

В Улан-Удэ оштрафовали оператора связи за звонок, который местный житель получил от мошенников, использовавших подменный номер.- В данном случае через техническое оборудование ООО был пропущен вызов от иностранного оператора связи — China Mobile (Китай), инициированный неустановленным лицом, подменившим свой номер на номер, соответствующий российской системе и плану нумерации. Оператор связи не удостоверился в принадлежности абонентского номера на предмет его подмены, что могло повлечь причинение материального ущерба абоненту, принявшему вызов, - сообщили в Железнодорожном районном суде.Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что российский оператор связи виновен в совершении административного нарушения. Минимальное наказание по ч. 2 ст. 13.2.1. КоАП РФ – штраф в 600 тысяч рублей. Однако в итоге компании сделали «скидку» в 50%: суд удовлетворил ходатайство о льготной уплате административного штрафа (он будет его выплачен в течение 20 дней).Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу.