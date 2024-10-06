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В Улан-Удэ оператору связи снизили штраф с 600 до 300 тысяч рублей

В Улан-Удэ оператору связи снизили штраф с 600 до 300 тысяч рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотовый оператор пропустил подменный звонок от мошенников

В Улан-Удэ оштрафовали оператора связи за звонок, который местный житель получил от мошенников, использовавших подменный номер.

- В данном случае через техническое оборудование ООО был пропущен вызов от иностранного оператора связи — China Mobile (Китай), инициированный неустановленным лицом, подменившим свой номер на номер, соответствующий российской системе и плану нумерации. Оператор связи не удостоверился в принадлежности абонентского номера на предмет его подмены, что могло повлечь причинение материального ущерба абоненту, принявшему вызов, - сообщили в Железнодорожном районном суде.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что российский оператор связи виновен в совершении административного нарушения. Минимальное наказание по ч. 2 ст. 13.2.1. КоАП РФ – штраф в 600 тысяч рублей. Однако в итоге компании сделали «скидку» в 50%: суд удовлетворил ходатайство о льготной уплате административного штрафа (он будет его выплачен в течение 20 дней).

Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу.
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