В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ

Руководителя привлекли к административной ответственности
В Мухоршибирском районе Бурятии работодатель с января по март выплачивал продавцу мясного магазина заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Нарушение трудовых прав работника выявила в ходе проверки прокуратура. Прокурор района внёс работодателю представление. После этого продавцу произвели перерасчёт заработной платы на общую сумму более 50 тысяч рублей.
Кроме того, руководитель привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, ему назначен штраф.
Руководителя привлекли к административной ответственности
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