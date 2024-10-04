В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ

В Мухоршибирском районе Бурятии работодатель с января по март выплачивал продавцу мясного магазина заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда.Нарушение трудовых прав работника выявила в ходе проверки прокуратура. Прокурор района внёс работодателю представление. После этого продавцу произвели перерасчёт заработной платы на общую сумму более 50 тысяч рублей.Кроме того, руководитель привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, ему назначен штраф.