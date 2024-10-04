04 октября

03 октября

Популярное

В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ

В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Руководителя привлекли к административной ответственности

В Мухоршибирском районе Бурятии работодатель с января по март выплачивал продавцу мясного магазина заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Нарушение трудовых прав работника выявила в ходе проверки прокуратура. Прокурор района внёс работодателю представление. После этого продавцу произвели перерасчёт заработной платы на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Кроме того, руководитель привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, ему назначен штраф.

прокуратура заработная плата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ
В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 04.10.2024
Руководителя привлекли к административной ответственности
В Забайкалье заработала первая в ДФО школа международного бизнеса
В Забайкалье заработала первая в ДФО школа международного бизнеса
Бизнес, 03.10.2024
Участие в ней принимают 30 начинающих предпринимателей России и Китая
Руководитель «Титана» Вадим Бредний стал заслуженным предпринимателем Бурятии
Руководитель «Титана» Вадим Бредний стал заслуженным предпринимателем Бурятии
Бизнес, 03.10.2024
Он получил эту госнаграду одним из первых в Бурятии
В Бурятии выявили фантомную площадку по переработке и реализации мясной продукции
В Бурятии выявили фантомную площадку по переработке и реализации мясной продукции
Бизнес, 03.10.2024
Потенциально небезопасная продукция с площадки была направлена в станицу в Краснодарский край
В Бурятии с ошибками заполнили декларацию на 1500 тонн зерна
В Бурятии с ошибками заполнили декларацию на 1500 тонн зерна
Бизнес, 03.10.2024
Хозяйствующему субъекту направлено три предостережения
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей
Бизнес, 02.10.2024
Оператор не заблокировал звонки с подменного номера
В Бурятии с бизнесмена взыскали 3,7 млн рублей в пользу грузоперевозчика
В Бурятии с бизнесмена взыскали 3,7 млн рублей в пользу грузоперевозчика
Бизнес, 01.10.2024
Вопрос о взыскании задолженности решали через суд
Предприятие в Бурятии заплатит за гибель своего работника
Предприятие в Бурятии заплатит за гибель своего работника
Бизнес, 27.09.2024
Ему придётся выложить миллион рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^