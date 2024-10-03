03 октября

02 октября

Популярное

Руководитель «Титана» Вадим Бредний стал заслуженным предпринимателем Бурятии

Руководитель «Титана» Вадим Бредний стал заслуженным предпринимателем Бурятии
Бизнес,  Фото:предоставлено ГК "Титан"
Он получил эту госнаграду одним из первых в Бурятии

Генеральный директор ООО «Компания Титан» Вадим Бредний получил почётное звание «Заслуженный предприниматель Республики Бурятия».

Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. В документе говорится, что почётное звание присвоено за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создании новых рабочих мест, реализации инвестиционных проектов.

Высокой государственной наградой отмечен многолетний труд Вадима Витальевича (компания «Титан» основана в 1995 году) в экономике Бурятии. «Титан» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Бурятии, в компании трудятся более 4 тысяч человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», государственная награда «Заслуженный предприниматель Бурятии» была учреждена летом 2023 года. Вадим Бредний стал одним из первых её обладателей.

Звание присваивается руководителям коммерческих организаций, либо индивидуальным предпринимателям за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создании новых рабочих мест, реализации инвестпроектов, развитии государственно-частного партнёрства, обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг на территории республики, осуществляющим предпринимательскую деятельность не менее 10 лет.

Сегодня в Бурятии трудятся 34,3 тысячи предпринимателей, из них 19,9 тысяч работают в районах республики и вносят значительный вклад в развитие экономики.

предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Руководитель «Титана» Вадим Бредний стал заслуженным предпринимателем Бурятии
Руководитель «Титана» Вадим Бредний стал заслуженным предпринимателем Бурятии
Бизнес, 03.10.2024
Он получил эту госнаграду одним из первых в Бурятии
В Бурятии выявили фантомную площадку по переработке и реализации мясной продукции
В Бурятии выявили фантомную площадку по переработке и реализации мясной продукции
Бизнес, 03.10.2024
Потенциально небезопасная продукция с площадки была направлена в станицу в Краснодарский край
В Бурятии с ошибками заполнили декларацию на 1500 тонн зерна
В Бурятии с ошибками заполнили декларацию на 1500 тонн зерна
Бизнес, 03.10.2024
Хозяйствующему субъекту направлено три предостережения
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей
Бизнес, 02.10.2024
Оператор не заблокировал звонки с подменного номера
В Бурятии с бизнесмена взыскали 3,7 млн рублей в пользу грузоперевозчика
В Бурятии с бизнесмена взыскали 3,7 млн рублей в пользу грузоперевозчика
Бизнес, 01.10.2024
Вопрос о взыскании задолженности решали через суд
Предприятие в Бурятии заплатит за гибель своего работника
Предприятие в Бурятии заплатит за гибель своего работника
Бизнес, 27.09.2024
Ему придётся выложить миллион рублей
В столице Бурятии всерьёз взялись за торговые павильоны
В столице Бурятии всерьёз взялись за торговые павильоны
Бизнес, 25.09.2024
Теперь их оформление нужно согласовывать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^