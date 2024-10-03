Руководитель «Титана» Вадим Бредний стал заслуженным предпринимателем Бурятии

Генеральный директор ООО «Компания Титан» Вадим Бредний получил почётное звание «Заслуженный предприниматель Республики Бурятия».
Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. В документе говорится, что почётное звание присвоено за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создании новых рабочих мест, реализации инвестиционных проектов.
Высокой государственной наградой отмечен многолетний труд Вадима Витальевича (компания «Титан» основана в 1995 году) в экономике Бурятии. «Титан» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Бурятии, в компании трудятся более 4 тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», государственная награда «Заслуженный предприниматель Бурятии» была учреждена летом 2023 года. Вадим Бредний стал одним из первых её обладателей.
Звание присваивается руководителям коммерческих организаций, либо индивидуальным предпринимателям за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создании новых рабочих мест, реализации инвестпроектов, развитии государственно-частного партнёрства, обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг на территории республики, осуществляющим предпринимательскую деятельность не менее 10 лет.
Сегодня в Бурятии трудятся 34,3 тысячи предпринимателей, из них 19,9 тысяч работают в районах республики и вносят значительный вклад в развитие экономики.