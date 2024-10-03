В Забайкалье заработала первая в ДФО школа международного бизнеса

В Забайкальском крае начала работу первая на Дальнем Востоке школа международного бизнеса. Школа компетенций успешности в российско-китайском бизнесе – это четырёхдневный интенсив для студентов, который формирует научные вузовские знания в сфере международного бизнеса и учит применять их в предпринимательской деятельности.Школа создана в Забайкальском госуниверситете для системного теоретико-практического обучения в сфере российско-китайской предпринимательской деятельности, формирования научного аппарата знаний о специфике и особенностях межкультурной коммуникации, а также личностного развития студентов, которые планируют свою профессиональную деятельность связать с российско-китайским малым и средним бизнесом.Первый поток школы объединил 30 начинающих предпринимателей России и Китая, почти половина из них представляют вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ростова-на-Дону, Воронежа и Сыктывкара. Участники из других регионов России прибыли в Забайкалье в рамках тревел-грантов. В образовательном интенсиве также принимают участие студенты из Поднебесной. В Забайкальском госуниверситете они учатся по направлениям «Русский язык как иностранный» и «Международная торговля».Образовательная программа школы стартовала с диагностики «мягких» навыков участников. Также в рамках первого дня Школы прошёл научно-образовательный семинар, посвящённый вопросу интеграции классического и прикладного востоковедения в новую эпоху. Лекторами выступили учёные ЗабГУ, института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. Во второй день школы международного бизнеса, слушателей ждала панельная дискуссия с китайскими и российскими экспертами в сфере бизнеса.- Кроме образовательной части, большое внимание уделено и практике. Во время обучения участники в командах проработают реальные бизнес-кейсы, решения которых представят в форме проектов 4 октября, в заключительный день школы международного бизнеса, - сообщили в ЗабГУ.