На свиноводческом предприятии в Бурятии нашли трупы животных

В Бурятии к административной ответственности привлечено промышленное свиноводческое предприятие за нарушения в сфере ветеринарии, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора.- В ходе проверочного мероприятия установлены нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Предприятие использовало для кормления животных добавки с истёкшим сроком годности. Согласно требованиям законодательства, содержание, кормление и водопой животных должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья. Кроме того, на территории предприятия были обнаружены трупы животных, что категорически недопустимо — запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца, - говорится в сообщении ведомства.В отношении хозяйствующего субъекта возбуждено два административных дела: по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил»; по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных убоя животных». Также выдано предписание об устранении нарушений в сфере ветеринарного законодательства.