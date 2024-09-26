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В Бурятии выявили нарушения при ввозе более 300 тонн лука и арбузов

В Бурятии выявили нарушения при ввозе более 300 тонн лука и арбузов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителям объявлены предостережения

В сентябре государственные инспекторы Россельхознадзора выявили в Бурятии нарушения при ввозе более 300 тонн импортной растительной продукции

- Установлено, что из Республики Киргизия в Бурятию ввезено 288 тонн репчатого лука и 41 тонна арбузов. Данная подкарантинная продукция ввезена без уведомления надзорного органа о её доставке, - сообщили в пресс-службе управления.

Нарушителям объявлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Всего с начала 2024 года за аналогичные нарушения объявлено 117 предостережений.
Россельхознадзор овощи

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