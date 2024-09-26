В Бурятии выявили нарушения при ввозе более 300 тонн лука и арбузов

Нарушителям объявлены предостережения
В сентябре государственные инспекторы Россельхознадзора выявили в Бурятии нарушения при ввозе более 300 тонн импортной растительной продукции
- Установлено, что из Республики Киргизия в Бурятию ввезено 288 тонн репчатого лука и 41 тонна арбузов. Данная подкарантинная продукция ввезена без уведомления надзорного органа о её доставке, - сообщили в пресс-службе управления.
Нарушителям объявлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.
Всего с начала 2024 года за аналогичные нарушения объявлено 117 предостережений.
Нарушителям объявлены предостережения
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