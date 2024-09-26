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Авиакомпания «Аврора» открыла продажи на рейсы из Улан-Удэ

Авиакомпания «Аврора» открыла продажи на рейсы из Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

По зимнему расписанию

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» продолжает открытие продаж билетов на зимнее расписание полетов в период с 27 октября 2024 по 29 марта 2025. С 26 сентября доступно приобретение авиабилетов на рейсы из Улан-Удэ в Хабаровск и во Владивосток.

Хабаровск - Улан-Удэ - в зимний период рейсы будут выполняться один раз в неделю, по вторникам.

Владивосток - Улан-Удэ - два раза в неделю, с вылетом из Владивостока по четвергам и субботам, из Улан-Удэ по четвергам и воскресеньям.

Также по зимнему расписанию будут доступны полёты по следующим маршрутам:

Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский - по четвергам и воскресеньям.

Южно-Сахалинск - Красноярск - два раза в неделю, с вылетом из Южно-Сахалинска по средам и субботам, из Красноярска по четвергам и воскресеньям.

Владивосток - Чита - по понедельникам и пятницам.

Хабаровск - Чита - один раз в неделю, с вылетом из Хабаровска по воскресеньям, из Читы по понедельникам.

Все рейсы будут осуществляться на воздушном судне А319.

Информация об открытии продажи авиабилетов по другим маршрутам будет опубликована дополнительно, сообщает пресс-служба «Авроры».
Аэропорт "Байкал" авиация "Аврора" ДФО Хабаровск Владивосток

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