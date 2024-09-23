В Бурятии фермеры превысили допустимые нормы применения пестицидов

Три фермера в Бурятии превысили допустимые нормы применения пестицидов и агрохимикатов.Несоответствие сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, внесённых во ФГИС «Сатурн», выявил инспектор управления Россельхознадзора.- В ходе проведения мониторинга установлено, что три хозяйствующих субъекта из Буряти (ИП Савельева Е.Б., КФХ Очиров А.Р., СПК «Хуторхой») зарегистрированы в ФГИС «Сатурн» и, согласно электронным накладным, приобретали пестициды и агрохимикаты, а также применяли препараты «Виал ТрасТ», «ВСК», «Магнум Супер», «ВДГ» и азотно-магниевое удобрение. При анализе информации выявлено, что данные хозяйствующие субъекты превысили допустимые нормы применения пестицидов и агрохимикатов, что является нарушением установленных регламентов к вышеуказанным препаратам, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.В итоге объявлено три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.Всего с начала года в республике объявлено 178 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.