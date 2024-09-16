В Бурятии сотрудники районной прокуратуры встретились с бизнесменами

Предприниматели в том числе пожаловались на регионального оператора
Работники прокуратуры Заиграевского района Бурятии встретились с местными индивидуальными предпринимателями.
- Бизнесмены подняли вопросы об оплате за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, длительного отсутствия доступа к информационной системе учёта оборота алкогольной и табачной продукции. Так, бизнесмен, торгующий промтоварами в посёлке Нижние Тальцы, заявил о несогласии с действиями регионального оператора при взимании платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Отмечается, что по поступившим обращениям даны разъяснения законодательства.
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