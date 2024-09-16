В Бурятии сотрудники районной прокуратуры встретились с бизнесменами

Работники прокуратуры Заиграевского района Бурятии встретились с местными индивидуальными предпринимателями.- Бизнесмены подняли вопросы об оплате за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, длительного отсутствия доступа к информационной системе учёта оборота алкогольной и табачной продукции. Так, бизнесмен, торгующий промтоварами в посёлке Нижние Тальцы, заявил о несогласии с действиями регионального оператора при взимании платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.Отмечается, что по поступившим обращениям даны разъяснения законодательства.