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В Улан-Удэ суд обязал ТГК-14 закрыть золошлаковую площадку

В Улан-Удэ суд обязал ТГК-14 закрыть золошлаковую площадку
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Пыль от шлака распространяется на жилой сектор

Прокуратура Советского района Улан-Удэ совместно с Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора проверила информацию СМИ о нарушениях природоохранного законодательства.

Установлено, что ПАО «ТГК-14» предоставлен в аренду земельный участок для временного размещения золошлаковых отходов.

- Вместе с тем в нарушение законодательства накопление отходов производится в отсутствие защиты от воздействия ветров, твёрдого покрытия поверхности площадки. Кроме того, несмотря на истечение срока действия договора аренды, на указанной площадке накопления отходов продолжается. Согласно условиям договора аренды земельный участок подлежит возврату арендодателю в течение одного рабочего дня после прекращения договора. Указанные условия договора обществом не выполнены, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Отмечается, что накопление золошлаковых отходов без укрытия «повлекло распространение пыли от шлака на близлежащие территории, в том числе жилой сектор, что поставило под угрозу жизнь и здоровье людей».

В связи с этим прокурор Советского района обратился в суд с иском о понуждении ПАО «ТГК-14» прекратить складирование и хранение золошлаковых отходов и очистить земельный участок.

Суд удовлетворил требования прокурора, установил срок для устранения нарушений природоохранного законодательства – в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.



ТГК-14 экология прокуратура

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