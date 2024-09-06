В Забайкалье по соглашению с Wildberries создадут 9 тысяч рабочих мест

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и глава объединённой компании ООО «РВБ», основатель Wildberries Татьяна Бакальчук на Восточном экономическом форуме5 сентября подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает развитие транспортно-логистического обеспечения Забайкальского края, реализацию инвестиционного проекта по строительству складского комплекса в Чите.Кроме того, компания планирует оказывать содействие предпринимателям региона, развивать электронную коммерцию, а также цифровые информационно-рекламные носители для продвижения малого и среднего бизнеса, социальных проектов, туристического кластера, развития и привлечения новых российских брендов.Отдельное внимание планируется уделить развитию туризма в Забайкальском крае, в том числе продвижению предложений, размещённых на портале Wildberries Travel.Забайкальский край входит в топ-5 регионов ДФО и занимает 4 место по количеству активных продавцов - по итогам первого полугодия на площадке зарегистрировано более 3,6 тысячи предпринимателей.Строительство логистического центра Wildberries в Чите предполагает инвестиции в размере 10 миллиардов рублей. Появится девять тысяч новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.