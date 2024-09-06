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В Забайкалье по соглашению с Wildberries создадут 9 тысяч рабочих мест

В Забайкалье по соглашению с Wildberries создадут 9 тысяч рабочих мест
Бизнес,  Фото:Пресс-служба правительства Забайкалья
На ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и глава объединённой компании ООО «РВБ», основатель Wildberries Татьяна Бакальчук на Восточном экономическом форуме (16+) 5 сентября подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает развитие транспортно-логистического обеспечения Забайкальского края, реализацию инвестиционного проекта по строительству складского комплекса в Чите.

Кроме того, компания планирует оказывать содействие предпринимателям региона, развивать электронную коммерцию, а также цифровые информационно-рекламные носители для продвижения малого и среднего бизнеса, социальных проектов, туристического кластера, развития и привлечения новых российских брендов.

Отдельное внимание планируется уделить развитию туризма в Забайкальском крае, в том числе продвижению предложений, размещённых на портале Wildberries Travel.

Забайкальский край входит в топ-5 регионов ДФО и занимает 4 место по количеству активных продавцов - по итогам первого полугодия на площадке зарегистрировано более 3,6 тысячи предпринимателей.

Строительство логистического центра Wildberries в Чите предполагает инвестиции в размере 10 миллиардов рублей. Появится девять тысяч новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. 
Забайкальский край ВЭФ бизнес

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