05 сентября

04 сентября

Популярное

В Улан-Удэ застройщика жилого дома привлекли к административной ответственности

В Улан-Удэ застройщика жилого дома привлекли к административной ответственности
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения обнаружила прокуратура

В Улан-Удэ застройщик многоквартирного дома незаконно привлёк денежные средства дольщика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

- Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в деятельности застройщика. Установлено, что вопреки закону организация привлекла денежные средства гражданина в отсутствие договора. Также разместила неполные и недостоверные сведения о строящемся доме в Единой информационной системе жилищного строительства, - говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с этим прокурор района внёс руководителю организации представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Кроме того, по постановлениям прокурора генеральный директор привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ «Привлечение денежных средств гражданина в нарушение установленных законом требований» и ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ «Размещение проектной декларации, содержащей неполную и недостоверную информацию».
прокуратура строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Гендиректор электросетевой компании в Иркутской области скрылся от следствия
Гендиректор электросетевой компании в Иркутской области скрылся от следствия
Бизнес, 04.09.2024
Он обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий
Почти в половине компаний Улан-Удэ сохранились удалёнщики
Почти в половине компаний Улан-Удэ сохранились удалёнщики
Бизнес, 03.09.2024
Чаще всего на дистанте работают айтишники и продажники 
Житель Иркутской области смошенничал с социальной выплатой
Житель Иркутской области смошенничал с социальной выплатой
Бизнес, 30.08.2024
Мужчину приговорили к условному лишению свободы 
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 300 тысяч рублей
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 300 тысяч рублей
Бизнес, 30.08.2024
Он не заблокировал звонок с подменного номера
Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по свинокомплексу в Бурятии
Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по свинокомплексу в Бурятии
Бизнес, 30.08.2024
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России
В Улан-Удэ сгоревший «Гвоздь» выставили на продажу
В Улан-Удэ сгоревший «Гвоздь» выставили на продажу
Бизнес, 29.08.2024
После крупного пожара Минимущество РБ решило избавиться от ТЦ 
В Улан-Удэ фирма незаконно добывала воду из скважины
В Улан-Удэ фирма незаконно добывала воду из скважины
Бизнес, 29.08.2024
Нарушения законодательства выявила прокуратура
В Бурятии продолжают внаглую захватывать Гусиное озеро
В Бурятии продолжают внаглую захватывать Гусиное озеро
Бизнес, 28.08.2024
Берег популярного водоёма заполонили незаконные турбазы
В Бурятии устроили «охоту» на бомбил
В Бурятии устроили «охоту» на бомбил
Бизнес, 27.08.2024
С начала года в республике выявили шесть нелегалов
В Иркутске Россельхознадзор выдал предостережение гастролирующему цирку-шапито
В Иркутске Россельхознадзор выдал предостережение гастролирующему цирку-шапито
Бизнес, 27.08.2024
Цирк не проинформировал о начале гастрольной деятельности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^