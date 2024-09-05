В Улан-Удэ застройщика жилого дома привлекли к административной ответственности

В Улан-Удэ застройщик многоквартирного дома незаконно привлёк денежные средства дольщика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.- Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в деятельности застройщика. Установлено, что вопреки закону организация привлекла денежные средства гражданина в отсутствие договора. Также разместила неполные и недостоверные сведения о строящемся доме в Единой информационной системе жилищного строительства, - говорится в сообщении прокуратуры.В связи с этим прокурор района внёс руководителю организации представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Кроме того, по постановлениям прокурора генеральный директор привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ «Привлечение денежных средств гражданина в нарушение установленных законом требований» и ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ «Размещение проектной декларации, содержащей неполную и недостоверную информацию».