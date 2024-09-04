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В Бурятии могут расторгнуть контракт со строящим Дом культуры подрядчиком

В Бурятии могут расторгнуть контракт со строящим Дом культуры подрядчиком
Бизнес,  Фото:УКС
Степень готовности здания составляет всего 45%

С подрядчиком, строящим Дом культуры в Кяхте, могут расторгнуть контракт. Об этом сообщили в управлении капстроительства правительства республики.

В выходные и.о. зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и представители управления капитального строительства посетили Кяхтинский район. Они проверили строительство социальных объектов, включая Дом культуры в Кяхте. Там было выявлено серьёзное отставание по срокам.

Возведение Дома культуры в Кяхте началось в начале прошлого года. Объект должен быть сдан до конца этого года, но на данный момент строительство отстаёт от графика. Степень готовности здания составляет всего 45%.


Подрядчику дано поручение усилить работы, закрыть тепловой контур и смонтировать кровлю до наступления минусовых температур.

- Если в течение месяца подрядчик не активизирует работы, с ним могут расторгнуть контракт. Такое решение принято в ходе рабочей поездки, - отмечают в управлении капитального строительства Бурятии.

Также дано поручение в короткие сроки провести корректировку проектной документации по отделке фасада здания, для сохранения исторического облика Кяхты.

Во время поездки рабочая группа также посетила строительство детского сада в посёлке Наушки. Здание находится на завершающей стадии готовности. Несмотря на то, что объект почти готов, дополнительные меры могут способствовать скорейшему открытию учреждения.

- Строительство детского сада выполнено на 95%. В настоящее время на объекте завершаются внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Помимо всего прочего, подрядчику рекомендовали поменять цвет стен в помещениях, где будут находиться дети, на более тёплые тона, - добавили в управлении.

Ещё одним объектом, который посетили в Кяхте, стал строящийся дом для учителей и врачей. Работы начались в этом году, и их планируют завершить в течение одного года. За сентябрь подрядная организация должна возвести весь конструктив здания.
строительство дом культуры

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