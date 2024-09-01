В воскресенье аэропорт «Байкал» обслуживает целых пять грузовых рейсов

Двух авиакомпаний
Через улан-удэнский международный аэропорт «Байкал» 1 сентября проходят пять грузовых самолётов. Об этом сообщил утром в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта.
«Сегодня обслуживаем 5 грузовых ВС, - написал о в своём телеграм-канале. – «Авиастар-ТУ», S7 Cargo, так держать!».
По данным «Байкал-Daily», в воскресенье аэропорт «Байкал» принимает и отправляет по расписанию и 12 пассажирских самолётов.
Ночью также обслужен задержанный рейс за субботу из Владивостока.
Ранее Дмитрий Гармаев подробно рассказывал о грузовой программе полётов через главные воздушные ворота Бурятии.
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