01 сентября

31 августа

30 августа

Популярное

В воскресенье аэропорт «Байкал» обслуживает целых пять грузовых рейсов

В воскресенье аэропорт «Байкал» обслуживает целых пять грузовых рейсов
Бизнес,  Фото:t.me/airportbaikal

Двух авиакомпаний

Через улан-удэнский международный аэропорт «Байкал» 1 сентября проходят пять грузовых самолётов. Об этом сообщил утром в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта.

«Сегодня обслуживаем 5 грузовых ВС, - написал о в своём телеграм-канале. – «Авиастар-ТУ», S7 Cargo, так держать!».

По данным «Байкал-Daily», в воскресенье аэропорт «Байкал» принимает и отправляет по расписанию и 12 пассажирских самолётов.

Ночью также обслужен задержанный рейс за субботу из Владивостока.

Ранее Дмитрий Гармаев подробно рассказывал о грузовой программе полётов через главные воздушные ворота Бурятии.

Аэропорт "Байкал" авиация грузоперевозки S7 Cargo "Авиастар-ТУ"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области смошенничал с социальной выплатой
Житель Иркутской области смошенничал с социальной выплатой
Бизнес, 30.08.2024
Мужчину приговорили к условному лишению свободы 
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 300 тысяч рублей
В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 300 тысяч рублей
Бизнес, 30.08.2024
Он не заблокировал звонок с подменного номера
Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по свинокомплексу в Бурятии
Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по свинокомплексу в Бурятии
Бизнес, 30.08.2024
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России
В Улан-Удэ сгоревший «Гвоздь» выставили на продажу
В Улан-Удэ сгоревший «Гвоздь» выставили на продажу
Бизнес, 29.08.2024
После крупного пожара Минимущество РБ решило избавиться от ТЦ 
В Улан-Удэ фирма незаконно добывала воду из скважины
В Улан-Удэ фирма незаконно добывала воду из скважины
Бизнес, 29.08.2024
Нарушения законодательства выявила прокуратура
В Бурятии продолжают внаглую захватывать Гусиное озеро
В Бурятии продолжают внаглую захватывать Гусиное озеро
Бизнес, 28.08.2024
Берег популярного водоёма заполонили незаконные турбазы
В Бурятии устроили «охоту» на бомбил
В Бурятии устроили «охоту» на бомбил
Бизнес, 27.08.2024
С начала года в республике выявили шесть нелегалов
В Иркутске Россельхознадзор выдал предостережение гастролирующему цирку-шапито
В Иркутске Россельхознадзор выдал предостережение гастролирующему цирку-шапито
Бизнес, 27.08.2024
Цирк не проинформировал о начале гастрольной деятельности
В Бурятии медорганизация работала без лицензии
В Бурятии медорганизация работала без лицензии
Бизнес, 27.08.2024
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности
Забайкалье получит 40 млн на поддержку и развитие промышленности
Забайкалье получит 40 млн на поддержку и развитие промышленности
Бизнес, 26.08.2024
Деньги планируют потратить на реализацию региональной программы
Улан-удэнцы отсудили почти 400 тысяч за тёплый пол
Улан-удэнцы отсудили почти 400 тысяч за тёплый пол
Бизнес, 26.08.2024
Компания выплатила ущерб только после вмешательства судебных приставов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^