В воскресенье аэропорт «Байкал» обслуживает целых пять грузовых рейсов

Двух авиакомпаний

Через улан-удэнский международный аэропорт «Байкал» 1 сентября проходят пять грузовых самолётов. Об этом сообщил утром в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта.

«Сегодня обслуживаем 5 грузовых ВС, - написал о в своём телеграм-канале. – «Авиастар-ТУ», S7 Cargo, так держать!».

По данным «Байкал-Daily», в воскресенье аэропорт «Байкал» принимает и отправляет по расписанию и 12 пассажирских самолётов.

Ночью также обслужен задержанный рейс за субботу из Владивостока.

Ранее Дмитрий Гармаев подробно рассказывал о грузовой программе полётов через главные воздушные ворота Бурятии.