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Житель Иркутской области смошенничал с социальной выплатой

Житель Иркутской области смошенничал с социальной выплатой
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину приговорили к условному лишению свободы

28-летний житель Иркутской области признан виновным в мошенничестве при получении выплат.

Суд установил, что в сентябре 2023 года житель села Максимовщина Иркутского района в рамках заключённого социального контракта на оказание государственной поддержки малоимущим семьям получил единовременную денежную выплату в размере 350 тысяч рублей на организацию предпринимательской деятельности по изготовлению декоративного рваного камня.

В ноябре он отчитался в уполномоченный орган о целевом расходовании полученных бюджетных средств, приложив фиктивный договор о приобретении нового оборудования стоимостью около 300 тысяч рублей у своей знакомой, которое в на самом деле ей не принадлежало.

- Фактически мужчина распорядился предоставленными деньгами по своему усмотрению, потратив их на иные нужды, чем причинил ущерб региональному бюджету, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Предприниматель свою вину в совершении преступления не признал, выдвинув свою версию. Расследование осуществлялось следователями полиции.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также суд удовлетворил иск регионального министерства социального развития, опеки и попечительства о взыскании с осуждённого ущерба в размере 350 тысяч рублей.
Иркутская область мошенничество предприниматели социальная поддержка

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