В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 300 тысяч рублей

В декабре 2023 года жительнице Улан-Удэ позвонил человек, представившийся сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что истекает срок действия её сим-карты. Для того, чтобы продлить договор обслуживания, необходимо было продиктовать код, который поступит в смс-сообщении. Но горожанка быстро раскусила афериста и прекратила разговор.Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение денежных средств. В ходе расследования выявили факт бездействия оператора связи, который не заблокировал звонок с подменного номера, как того требует законодательство.- Телефонное соединение инициировано с использованием иностранной телекоммуникационной компании через техническое оборудование российского оператора сотовой связи. При этом звонивший использовал подменный номер телефона, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Мобильного оператора привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть». Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.Решение суда пока не вступило в законную силу.