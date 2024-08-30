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В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 300 тысяч рублей

В Улан-Удэ оператора связи оштрафовали на 300 тысяч рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не заблокировал звонок с подменного номера

В декабре 2023 года жительнице Улан-Удэ позвонил человек, представившийся сотрудником оператора сотовой связи и сообщил, что истекает срок действия её сим-карты. Для того, чтобы продлить договор обслуживания, необходимо было продиктовать код, который поступит в смс-сообщении. Но горожанка быстро раскусила афериста и прекратила разговор.

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение денежных средств. В ходе расследования выявили факт бездействия оператора связи, который не заблокировал звонок с подменного номера, как того требует законодательство.

- Телефонное соединение инициировано с использованием иностранной телекоммуникационной компании через техническое оборудование российского оператора сотовой связи. При этом звонивший использовал подменный номер телефона, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Мобильного оператора привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть». Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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