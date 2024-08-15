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В Улан-Удэ прикрыли два кафе китайской кухни

В Улан-Удэ прикрыли два кафе китайской кухни
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Там обнаружили грубые нарушения санитарного законодательства

В Улан-Удэ сотрудники управления Роспотребнадзора в ходе внеплановых проверок выявили грубые нарушения санитарного законодательства в двух кафе китайской кухни: «Золотой Гонконг» и «Большое везение».

- На предприятиях приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Не соблюдались условия хранения сырья и готовой продукции. Производство продукции осуществлялось без технологической документации. Не осуществлялся производственный контроль за качеством пищевой продукции. У персонала отсутствовали медицинские книжки со сведениями о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Некачественно проводилась уборка и дезинфекция помещений и другое, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Были возбуждены дела об административных правонарушениях. По решению суда деятельность обоих кафе приостановлена на срок до 90 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за саннарушений временно приостанавливали работу кафе китайской кухни «Вкус Китая», «Wang`s» и «Чэнду».
кафе Роспотребнадзор

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