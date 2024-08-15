В Улан-Удэ прикрыли два кафе китайской кухни

В Улан-Удэ сотрудники управления Роспотребнадзора в ходе внеплановых проверок выявили грубые нарушения санитарного законодательства в двух кафе китайской кухни: «Золотой Гонконг» и «Большое везение».
- На предприятиях приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Не соблюдались условия хранения сырья и готовой продукции. Производство продукции осуществлялось без технологической документации. Не осуществлялся производственный контроль за качеством пищевой продукции. У персонала отсутствовали медицинские книжки со сведениями о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Некачественно проводилась уборка и дезинфекция помещений и другое, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Были возбуждены дела об административных правонарушениях. По решению суда деятельность обоих кафе приостановлена на срок до 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за саннарушений временно приостанавливали работу кафе китайской кухни «Вкус Китая», «Wang`s» и «Чэнду».