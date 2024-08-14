14 августа

13 августа

Популярное

В Забайкалье изъяли кепки и панамки с рисунком конопли

В Забайкалье изъяли кепки и панамки с рисунком конопли
Бизнес,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Предпринимателя привлекут к административной ответственности

Кепки и панамы с изображением конопли запретили продавать в селе Смоленка Читинского района Забайкальского края. Полицейские провели рейд и в одной из торговых точек обнаружили головные уборы с запрещённой символикой.

- Данная продукция была снята с реализации, изъята полицейскими и направлена на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изображённые рисунки на головных уборах являются листьями наркотического растения конопля. Данные изображения могут пробуждать граждан к проявлению интереса к наркотическим средствам и их употреблению, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.13 КоАП РФ «Реклама наркотических средств или психотропных веществ». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

конопля

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье изъяли кепки и панамки с рисунком конопли
В Забайкалье изъяли кепки и панамки с рисунком конопли
Бизнес, 14.08.2024
Предпринимателя привлекли к административной ответственности
В Бурятию ввезли 136 тонн арбузов из Казахстана
В Бурятию ввезли 136 тонн арбузов из Казахстана
Бизнес, 14.08.2024
Продукция получила «добро» от Россельхознадзора
Госстройжилнадзор Бурятии вынес застройщикам «последнее китайское»
Госстройжилнадзор Бурятии вынес застройщикам «последнее китайское»
Бизнес, 14.08.2024

Сроки благоустройства больше переносить нельзя

В Улан-Удэ закрывается легендарный магазин тортов
В Улан-Удэ закрывается легендарный магазин тортов
Бизнес, 13.08.2024
Он закрывается после 90 лет работы
Жители Бурятии могут самостоятельно проверить легальность такси
Жители Бурятии могут самостоятельно проверить легальность такси
Бизнес, 12.08.2024
Информацию о нелегалах будут отправлять в МВД
На Ольхоне проведут деловой форум
На Ольхоне проведут деловой форум
Бизнес, 10.08.2024
Также одной их его площадок станет Иркутск
В Бурятии «управляшка» заплатит за падение с крыши шифера на автомобиль
В Бурятии «управляшка» заплатит за падение с крыши шифера на автомобиль
Бизнес, 09.08.2024
Ремонт машины обошёлся более чем 160 тысяч рублей
В Чите привлекли к ответственности авиакомпанию «Якутия»
В Чите привлекли к ответственности авиакомпанию «Якутия»
Бизнес, 08.08.2024
Во время длительной задержки рейса пассажиров не обеспечили положенным питанием

Авиакомпания получила представление прокуратуры за полёт над нерпами в Бурятии
Авиакомпания получила представление прокуратуры за полёт над нерпами в Бурятии
Бизнес, 07.08.2024
Байкальских нерп напугал пролетевший над нацпарком вертолёт
В Забайкалье подпольный стоматолог нелегально лечил зубы клиентам в своём доме
В Забайкалье подпольный стоматолог нелегально лечил зубы клиентам в своём доме
Бизнес, 06.08.2024
После него многим пациентам пришлось долечиваться в стоматологиях
Росгвардейцы выявили нарушения на каменноугольном месторождении в Бурятии
Росгвардейцы выявили нарушения на каменноугольном месторождении в Бурятии
Бизнес, 06.08.2024
Здесь провели проверку объекта топливно-энергетического комплекса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^