В Забайкалье изъяли кепки и панамки с рисунком конопли

Кепки и панамы с изображением конопли запретили продавать в селе Смоленка Читинского района Забайкальского края. Полицейские провели рейд и в одной из торговых точек обнаружили головные уборы с запрещённой символикой.- Данная продукция была снята с реализации, изъята полицейскими и направлена на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изображённые рисунки на головных уборах являются листьями наркотического растения конопля. Данные изображения могут пробуждать граждан к проявлению интереса к наркотическим средствам и их употреблению, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.13 КоАП РФ «Реклама наркотических средств или психотропных веществ». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.