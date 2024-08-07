Авиакомпания получила представление прокуратуры за полёт над нерпами в Бурятии

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту законности полёта воздушного судна над территорией Забайкальского национального парка в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня над архипелагом Ушканьи острова пролетел вертолёт. Очевидцами стали туристы, которым проводили экскурсию по экотропе. Люди видели, как испуганные нерпы кинулись в воду.
«Физические возможности не позволяют тюленям уйти от опасности быстро и безопасно: в такой ситуации они резко «соскакивают» с камней, получая травмы и ранения», - объясняли сотрудники «Заповедного Подлеморья».
Согласно положению о Забайкальском нацпарке, на территории запрещаются любые действия, ведущие к беспокойству диких животных, их привлечение и кормление. Кроме того, запрещен пролёт воздушных судов на высоте менее 2000 метров над территорией национального парка без согласования с учреждением или министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Выяснилось, что вертолёт Ми-8 принадлежит иркутской авиакомпании.
- При осуществлении данного рейса авиакомпания нарушила правовой режим особо охраняемой природной территории, что повлекло сильное беспокойство и испуг байкальских нерп, крупнейшим местом обитания которых являются Ушканьи острова. По постановлению прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях), - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
По представлению прокуратуры юридическим лицом приняты меры к недопущению совершения подобных нарушений закона впредь.