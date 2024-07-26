В Улан-Удэ компании утаивают зарплаты старых сотрудников при поиске новых

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Им частенько предлагают жалованье по договорённости



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что более чем в половине (69%) улан-удэнских компаний оклад устанавливают по результатам собеседования. В каждой четвёртой узнают зарплатные ожидания соискателей, чтобы предложить им конкурентоспособное вознаграждение и 22% скрывают размер жалованья от конкурентов и даже собственных сотрудников: старые работники могут, как выяснилось, получать меньше новых.



Каждый пятый работодатель предпочитает не упоминать величину заработка в вакансиях со сдельной и бонусной формой оплаты труда, 15% надеются, что кандидат попросит за свой труд меньше, чем ему хотят предложить и его удастся нанять на выгодных условиях. Ещё 11% честно говорят, что доходы в организации не соответствуют среднерыночному уровню, 10% рассчитывают привлечь больше людей за небольшие деньги и 7% используют формулировку «по договорённости», когда не уверены, сколько стоит выполнение той или иной работы.



Сами же ищущие место улан-удэнцы скрывают свои ожидания, в первую очередь, чтобы была возможность попросить больше, ориентируясь на фактический объём и условия работы (43%), 13% боятся отпугнуть потенциального работодателя непомерными финансовыми аппетитами, 8% надеются, что им будут платить больше желаемого, 7% предпочитают беседовать о зарплате очно, столько отсылают резюме с ожиданиями «по договорённости» на вакансии, где зарплата не указана и, наконец, 4% вообще не понимают, как определить свою «стоимость» на рынке труда.

