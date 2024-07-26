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Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей-перевозчиков

Прокурор Бурятии проведёт приём предпринимателей-перевозчиков
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится 30 июля

Прокурор Бурятии Михаил Филичев 30 июля проведёт приём предпринимателей по вопросам соблюдения законодательства в транспортной сфере.

Приём состоится 30 июля в 10 часов в центре предпринимательства «Мой бизнес» (улица Смолина, 65).

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам: 8 (3012) 21-25-82, 8 (3012) 21-44-98, 8 (3012) 21-08-52.


прокуратура

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