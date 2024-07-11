В Бурятии до конца сентября снизилась стоимость проезда в общественном транспорте

ERID: 2SDnjbxVCZg



Для пассажиров общественного транспорта Бурятии действует специальное предложение от Системы быстрых платежей (СБП). Жителям республики доступна скидка 8 рублей за оплату поездок помощью специальной NFC-таблички через СБП. Скидка будет действовать до 30 сентября 2024 года.



Сегодня NFC-таблички установлены в муниципальных автобусах и трамваях. Как правило, они расположены у входа в транспортное средство на стекле. Узнать их можно по логотипу Системы быстрых платежей. Чтобы проехать по сниженной стоимости, достаточно приложить к NFC-табличке смартфон и оплатить проезд бесконтактно – по NFC или отсканировать нанесённый на неё QR-код. Для удобства оплаты можно воспользоваться мобильным приложением СБПэй.



- Бурятия – один из первых регионов страны, в котором запущена транспортная акция со скидкой на проезд через СБП с помощью специальных NFC-табличек. В них интегрировано сразу два сценария платежа – одним касанием смартфона по NFC и QR-кодом. В республике сейчас курсирует порядка 650 автобусов и трамваев, оснащённых такими табличками. Уверена, что наше предложение будет пользоваться популярностью, а пассажиры оценят удобство сервиса и выгоду от нашего предложения, – отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платёжных карт.



Скидка применится автоматически при оплате через СБП, а выгода составит 8 рублей.



- Мы очень рады, что у нас в городе, в нашем общественном транспорте будет действовать такая акция. Улан-удэнцы часто ездят на автобусах и трамваях и теперь они могут сэкономить на поездках, – прокомментировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Мобильное приложение СБПэй доступно для скачивания в RuStore или App Gallery. В платёжном сервисе нужно привязать свой банковский счёт. Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».