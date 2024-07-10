Директора оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Баргузинском районе директора ресурсоснабжающей организации привлекли к административной ответственности за пользование недрами без лицензии, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
- Выявлено нарушения законодательства о недропользовании в деятельности ресурсоснабжающей организации, осуществляющей водоснабжение. Установлено, что юридическое лицо добывает подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой коммунальных объектов, в отсутствие лицензии на пользование участком недр, - говорится в сообщении.
По постановлению прокуратуры директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В Бурятии организация пользовалась недрами без лицензии
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