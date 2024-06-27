Партия признана безопасной
Более 18 тонн крабового мяса и палочек ввезли в Бурятию из Китая. Об этом сообщило управление Россельхознадзора.
- 20 мая 2024 года в рамках пограничного ветеринарного контроля на станции Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги осуществлён досмотр более 18 тонн крабовых палочек и крабового мяса. Подконтрольная импортная продукция поступила из Китая в адрес предпринимателя из Бурятии, - говорится в сообщении.
Госинспекторы ветеринарного надзора взяли пробы для проведения исследований на показатели качества и безопасности продукции. 17 июня по результатам экспертизы получены отрицательные результаты по содержанию тяжёлых металлов – кадмий, мышьяк, ртуть, свинец. Нарушений законодательства, касающихся происхождения импортируемой продукции, не выявлено.
На всю поступившую продукцию оформлена ветеринарно-сопроводительная документация.
В Бурятию из Китая ввезли 18 тонн крабового мяса и палочек
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