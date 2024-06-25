В Бурятии прокуратура понудила провести специальную оценку условий труда в аптеке

Директора оштрафовали



В Муйском районе Бурятии работодатель провел специальную оценку условий труда работников аптеки по требованию прокуратуры.



- Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в фармацевтической организации. Установлено, что в нарушение законодательства об охране труда после открытия филиала компании работодатель не провёл специальную оценку условий труда на новых рабочих местах, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Специальная оценка условий труда была проведена в филиалах организации только после представления прокуратуры. Директор привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ «Непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах». Его оштрафовали на пять тысяч рублей.





