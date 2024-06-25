25 июня

24 июня

Популярное

В Бурятии прокуратура понудила провести специальную оценку условий труда в аптеке

В Бурятии прокуратура понудила провести специальную оценку условий труда в аптеке
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Директора оштрафовали

В Муйском районе Бурятии работодатель провел специальную оценку условий труда работников аптеки по требованию прокуратуры.

- Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в фармацевтической организации. Установлено, что в нарушение законодательства об охране труда после открытия филиала компании работодатель не провёл специальную оценку условий труда на новых рабочих местах, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Специальная оценка условий труда была проведена в филиалах организации только после представления прокуратуры. Директор привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ «Непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах». Его оштрафовали на пять тысяч рублей.


прокуратура трудовое законодательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера
В Бурятии оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера
Бизнес, 25.06.2024
Аферисты обманом уговорили женщину взять кредит
В Иркутске гендиректор формы получил «условку» за дачу взятки
В Иркутске гендиректор формы получил «условку» за дачу взятки
Бизнес, 24.06.2024
Деньги передали, чтобы «закрыть глаза» во время приёмки работ
В Бурятии нашли СТО, загрязняющие природу отходами
В Бурятии нашли СТО, загрязняющие природу отходами
Бизнес, 24.06.2024
Руководителей привыкли к административной ответственности
На птицефабрике в Улан-Удэ нашли нарушения
На птицефабрике в Улан-Удэ нашли нарушения
Бизнес, 20.06.2024
Там не соблюдались требования по содержанию кур
В Улан-Удэ на 600 тысяч оштрафовали оператора связи за звонок от мошенников
В Улан-Удэ на 600 тысяч оштрафовали оператора связи за звонок от мошенников
Бизнес, 20.06.2024
Мошенники рассылали от имени жертвы сообщения с просьбой занять денег
Иркутская область и провинция КНР договорились о поддержке экспортёров и импортёров
Иркутская область и провинция КНР договорились о поддержке экспортёров и импортёров
Бизнес, 19.06.2024
Стороны обозначили основные возможные направления сотрудничества
В Бурятии владельцу сети пивных баров объявили предостережение
В Бурятии владельцу сети пивных баров объявили предостережение
Бизнес, 19.06.2024
Оказалось, что во ФГИС «Меркурий» отсутствуют электронные ветеринарные сопроводительные документы на продающиеся товары
Депутат Народного Хурала подключился к поискам места под аквапарк
Депутат Народного Хурала подключился к поискам места под аквапарк
Бизнес, 18.06.2024
Народный избранник Денис Гармаев предлагает построить аквапарк на юго-востоке Улан-Удэ. Именно там сейчас идёт активная городская застройка и ощущается нехватка социальных объектов
В Улан-Удэ СТО незаконно пользовалась скважиной
В Улан-Удэ СТО незаконно пользовалась скважиной
Бизнес, 18.06.2024
Недропользователя оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Бурятии владелец сгоревшего кафе пожертвует компенсацию за многомиллионный ущерб на СВО
В Бурятии владелец сгоревшего кафе пожертвует компенсацию за многомиллионный ущерб на СВО
Бизнес, 11.06.2024
Уничтоженное огнём популярное заведение постепенно возвращается к работе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^