Директора оштрафовали
В Муйском районе Бурятии работодатель провел специальную оценку условий труда работников аптеки по требованию прокуратуры.
- Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в фармацевтической организации. Установлено, что в нарушение законодательства об охране труда после открытия филиала компании работодатель не провёл специальную оценку условий труда на новых рабочих местах, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Специальная оценка условий труда была проведена в филиалах организации только после представления прокуратуры. Директор привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ «Непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах». Его оштрафовали на пять тысяч рублей.
В Бурятии прокуратура понудила провести специальную оценку условий труда в аптеке
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