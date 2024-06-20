На птицефабрике в Улан-Удэ нашли нарушения



Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели плановую проверку на Улан-Удэнской птицефабрике. Она продолжалась с 21 по 30 мая. Представители ведомства выяснили, как на предприятии соблюдаются требования ветеринарного законодательства.



Специалисты взяли пробы яиц на показатели качества и безопасности и биоматериал для исключения особо опасных заболеваний – гриппа птиц, болезни Ньюкасла и орнитоза. В итоге у куриц ничего не обнаружили.



Качество продукции подтверждено. Однако на птицефабрике нарушались требования по содержанию птицы, прописанные в пунктах 3.6 и 4.13 ветеринарных правил, утверждённых приказом Минсельхоза РФ № 104 от 3 апреля 2006 года. В Россельхознадзоре возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и выдали АО предписание об устранении нарушений.

