На птицефабрике в Улан-Удэ нашли нарушения

Там не соблюдались требования по содержанию кур
Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели плановую проверку на Улан-Удэнской птицефабрике. Она продолжалась с 21 по 30 мая. Представители ведомства выяснили, как на предприятии соблюдаются требования ветеринарного законодательства.
Специалисты взяли пробы яиц на показатели качества и безопасности и биоматериал для исключения особо опасных заболеваний – гриппа птиц, болезни Ньюкасла и орнитоза. В итоге у куриц ничего не обнаружили.
Качество продукции подтверждено. Однако на птицефабрике нарушались требования по содержанию птицы, прописанные в пунктах 3.6 и 4.13 ветеринарных правил, утверждённых приказом Минсельхоза РФ № 104 от 3 апреля 2006 года. В Россельхознадзоре возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и выдали АО предписание об устранении нарушений.
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