В Бурятии владельцу сети пивных баров объявили предостережение

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Оказалось, что во ФГИС «Меркурий» отсутствуют электронные ветеринарные сопроводительные документы на продающиеся товары



В мае сотрудники Россельхознадзора провели контрольные надзорные мероприятия в отношении ИП Коржаев Д.Ю. - владельца сети пивных баров в Улан-Удэ. В барах хранятся и продаются подконтрольные ветеринарному надзору товары — готовая продукция из говядины, конины, сыр в ассортименте, рыбная продукция (вяленая, сушеная, копченая) и др.



- В реестре ФГИС «Цербер» данный предприниматель зарегистрирован. Однако при анализе данных об электронных ветеринарных сопроводительных документах во ФГИС «Меркурий» установлено их отсутствие на вышеперечисленную продукцию. Таким образом, предприниматель не обеспечил необходимую безопасность товаров при их перемещении, хранении и использовании, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



11 июня 2024 года индивидуальному предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Ему указано на необходимость организовать получение продуктов животного происхождения в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов.







