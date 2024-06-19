В Улан-Удэ организацию оштрафовали на 100 тысяч за принятого на работу экс-госслужащего

Ранее он трудился в Росреестре



В Улан-Удэ общество с ограниченной ответственностью привлекли к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Организация приняла на работу мужчину, который

ранее занимал должность государственной гражданской службы; он трудился в управлении Росреестра по Иркутской области. По закону работодатель обязан в 10-дневный срок сообщить о факте трудоустройства бывшего госслужащего по последнему месту его службы. Этого сделано не было.



- По инициативе прокуратуры района юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований Федерального закона «О противодействии коррупции»). Юридическому лицу назначен штраф 100 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.



Постановление пока не вступило в законную силу.

